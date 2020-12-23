Принц Вільям і Кейт Міддлтон написали зворушливий лист 7-річному волонтеру і його татові. Фото та відео

Принц Вільям і Кейт Міддлтон написали лист 7-річному волонтеру Ноа Оуену, який разом зі своїм батьком збирав кошти для Королівського британського легіону.

Королівську родину настільки це зворушило, що вони вирішили відповісти хлопчикові. Про це повідомляє видання The Daily Mail (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

Як стало відомо, на одній з онлайн-зустрічей Кейт Міддлтон заявила, що вони з принцом Джорджем і принцесою Шарлоттою вивчили британську пісню часів війни "Ми зустрінемося знову".

Ця пісня надихнула 7-річного Ноа і він почав збір коштів для Королівського британського легіону. Разом зі своїм батьком хлопчик зібрав 14 тисяч фунтів стерлінгів (близько 19 тисяч доларів).

7-річний Ноа Оуен The Daily Mail

Так, Ноа поставив мету – вивчити 102 пісні, щоб зібрати гроші для кампанії Poppy Appeal. У підсумку хлопчика запросили на шоу This Morning, де він виконав відому пісню "Ми зустрінемося знову".

Після цього принц Вільям і Кейт Міддлтон написали Ноа і його батькові листа, в якому подякували за виконану роботу та допомогу.

"У такі часи, як зараз, як ніколи важливо створювати гарний настрій і приносити щастя тим, хто може відчувати себе самотнім і ізольованим. Ви з Ноа робите для підтримки інших усе можливе, і ми знаємо, як багато ваша робота значить для Королівського британського легіону і всіх тих людей, які вас оточують", – написала в листі королівська сім'я.

Лист від королівської сім'ї The Daily Mail

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