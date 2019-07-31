Принц Гаррі зробив гучну заяву про ще одну дитину з Маркл

Принц Гаррі в розмові з відомим антропологом Джейн Гудолл заявив, що у них з Меган Маркл буде не більше двох дітей.

Таким чином він хоче врятувати планету, яка вже переживає екологічну кризу. Про це повідомляє Vogue, запрошеним редактором якого стала дружина принца.

Принц Гаррі і Меган Маркл

"Максимум двоє дітей! Здається, люди – це єдиний вид на цій планеті, який вважає, що весь світ належить тільки їм. Однак я завжди думав про те, що ми тут всього лише гості. І, звичайно, ми повинні подбати про те, щоб залишити щось хороше на цій планеті для наступного покоління. Кожному з нас важливо це пам'ятати", – сказав принц Гаррі.

Крім цього, він зазначив, що має різні погляди з братом Вільямом щодо батьківства.

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