Принц Гаррі вперше знявся в кіно: про що стрічка

Онук Єлизавети ІІ, принц Гаррі знявся в документальному фільмі Rising Phoenix (Фенікс, що постає), присвяченому учасникам Паралімпійських ігор.

У стрічці герцог Сассекський дає інтерв'ю про своє ставлення до спорту і його важливість. Прем'єра документального фільму відбудеться на платформі Netflix 26 серпня (трейлер дивіться нижче).

Принц вже багато років працює зі спортсменами з обмеженими фізичними можливостями. У 2014 році він заснував "Ігри Нескорених", участь в яких беруть військові, які отримали серйозні травми.

"Спорт, як ніщо інше, допомагає повернутися із найпохмуріших місць", – розповів у трейлері Гаррі.

Відзначимо, що документальний фільм готувався спеціально до Олімпійських та Паралімпійських ігор в Токіо (Японія), проте змагання перенесли на 2021 рік через пандемію коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Меган Маркл і принц Гаррі придбали власний будинок у Санта-Барбарі (штат Каліфорнія, США).

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