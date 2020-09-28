Принц Гаррі та Меган Маркл знімуться в реаліті-шоу про своє життя – ЗМІ

Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл погодилися зніматися в реаліті-шоу про їхнє життя, домовившись зі стрімінговим сервісом Netflix.

Про це повідомляє видання The Sun. За словами інсайдерів, камери телеоператорів будуть слідувати за Гаррі та Меган протягом трьох місяців. В основному шоу буде висвітлювати благодійну роботу подружжя. Крім того, як стверджує джерело, воно буде "зроблено зі смаком" – на відміну від аналогічних проєктів за участю інших знаменитостей.

"Велика частина шоу буде присвячена їхній благодійності, а не тому, що вони займаються за зачиненими дверима. Але це все одно буде дивовижним відкриттям, і Меган сподівається, що глядачі побачать її справжню. Вони розробили грандіозний план і виконують його. Все це вони роблять на своїх умовах", – йдеться в повідомленні.

Принц Гаррі та Меган Маркл. aiohotgirl.com

Нагадаємо, що раніше принц Гаррі та Меган Маркл підписали контракт на співпрацю зі стрімінговим сервісом Netflix. Ця угода була укладена терміном на кілька років. Контракт передбачає створення художніх фільмів, серіалів, а також дитячих програм та шоу на суспільно важливі теми.

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