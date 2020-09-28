Принц Гаррі та Меган Маркл знімуться в реаліті-шоу про своє життя – ЗМІ

Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл погодилися зніматися в реаліті-шоу про їхнє життя, домовившись зі стрімінговим сервісом Netflix.

Про це повідомляє видання The Sun. За словами інсайдерів, камери телеоператорів будуть слідувати за Гаррі та Меган протягом трьох місяців. В основному шоу буде висвітлювати благодійну роботу подружжя. Крім того, як стверджує джерело, воно буде "зроблено зі смаком" – на відміну від аналогічних проєктів за участю інших знаменитостей.

"Велика частина шоу буде присвячена їхній благодійності, а не тому, що вони займаються за зачиненими дверима. Але це все одно буде дивовижним відкриттям, і Меган сподівається, що глядачі побачать її справжню. Вони розробили грандіозний план і виконують його. Все це вони роблять на своїх умовах", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що раніше принц Гаррі та Меган Маркл підписали контракт на співпрацю зі стрімінговим сервісом Netflix. Ця угода була укладена терміном на кілька років. Контракт передбачає створення художніх фільмів, серіалів, а також дитячих програм та шоу на суспільно важливі теми.

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