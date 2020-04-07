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7 квітня • оновлено в 17:59
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Принц Гаррі та Меган Маркл розкритикували через благодійність: що сталося

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Меган Маркл та принц Гаррі нарвалися на критику після презентації свого нового благодійного проекту.

Так, вони представили його громадськості після того, як стало відомо, що прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон був переведений в реанімацію через коронавірус, пише Daily Mail.

Принц Гаррі та Меган Маркл розкритикували через благодійність: що сталося

Королівський біограф Філ Дампір назвав ситуацію, яка відбулася "жахливим часом". Саме подружжя заявило, що воно було "змушене" зробити оголошення в цей же час.

Принц Гаррі та Меган Маркл розкритикували через благодійність: що сталося

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марія Дідик
Особи
принц Гаррі Меган Маркл
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