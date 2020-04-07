Принц Гаррі та Меган Маркл розкритикували через благодійність: що сталося

Меган Маркл та принц Гаррі нарвалися на критику після презентації свого нового благодійного проекту.

Так, вони представили його громадськості після того, як стало відомо, що прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон був переведений в реанімацію через коронавірус, пише Daily Mail.

Королівський біограф Філ Дампір назвав ситуацію, яка відбулася "жахливим часом". Саме подружжя заявило, що воно було "змушене" зробити оголошення в цей же час.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше Меган Маркл і принц Гаррі повідомили про своє рішення скласти королівські повноваження;

Таке рішення герцогів Сассекських викликало хвилю розмов у пресі і, за даними ЗМІ, спровокувало розкол в Віндзорській династії;

Через своє рішення відмовитися від королівських повноважень Гаррі і Меган позбудуться фінансування з держбюджету. Стало відомо, скільки грошей вони втратять.

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