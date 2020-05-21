Принц Гаррі розпродає своє майно: що сталося

Крістіна Долматова люди 16:45, 21.05.2020

Принц Гаррі, який зараз живе зі своєю дружиною Меган Маркл та сином Арчі в США, ніяк не може працевлаштуватися через пандемію коронавірусу. Щоб утримувати сім'ю, він почав розпродавати особисті речі.

Як повідомив інсайдер, особисто знайомий з принцом, англомовному виданню New Idea, Гаррі вже встиг продати три своїх мисливських рушниці, кожну з яких оцінили в 60 тисяч доларів. Таким чином, йому вдалося поповнити сімейний банківський рахунок на солідну суму – 180 тисяч доларів.

Меган Маркл і принц Гаррі
Фото: thailandtatler.com

Зазначається, що у Меган і Гаррі дуже великі витрати: їм доводиться платити за оренду розкішного особняка в Каліфорнії, а також оплачувати послуги помічників та охоронців. Крім того, вони повинні виплатити британській скарбниці борг за ремонт їх лондонського маєтку.

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