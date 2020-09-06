Принц Гаррі приховав від Єлизавети II угоду з Netflix
Британський принц Гаррі приховав від королеви Великої Британії Єлизавети II угоду з популярним відеосервісом Netflix.
Про цю новину повідомляє Marie Claire.
Як виявилося, королева Великої Британії дізналася про укладену угоду Сассекських і стрімінгової платформи з новин. Такому повороту подій Єлизавета II не зраділа, оскільки не схвалює вибір онука.
Однак, як повідомляють інсайдери, Єлизавета II розуміє, що відмовити онука від цієї угоди у неї немає шансів.
Нагадаємо, що раніше герцог Сассекський принц Гаррі і його дружина герцогиня Сассекська Меґан Маркл підписали великий контракт із компанією Netflix. За контрактом, продюсерська компанія Гаррі і Меґан буде протягом декількох років знімати для відеосервісу документальні та художні фільми, серіали та програми для дітей. Більш детальну інформацію угоди не розголошують.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
9 січня 2020 року Меґан Маркл і принц Гаррі повідомили про своє рішення скласти королівські повноваження.
Таке рішення герцогів Сассекських викликало хвилю розмов у пресі і, за даними ЗМІ, спровокувало розкол Віндзорської династії.
Через рішення відмовитися від королівських повноважень Гаррі і Меґан позбулися фінансування з держбюджету. Стало відомо, скільки грошей вони втратили.