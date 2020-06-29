Принц Гаррі пошкодував про переїзд в США з Маркл: що стало причиною

Британський принц Гаррі пошкодував про рішення переїхати в США разом зі своєю дружиною Меган Маркл.

Герцогу Сассекському не підійшов американський життєвий уклад і йому виявилося важко пристосуватися до нових умов. Про це йде мова в книзі біографів королівської сім'ї Енді Тіллетта і Ділана Ховарда "Королівські війни: невідомі подробиці скандального розриву Гаррі і Меган з будинком Віндзорів", пише The Sun.

"Це була далеко не ідеальна ситуація. Гаррі перестав відчувати захват від переїзду і відчував себе замученим", – наводить видання уривок з книги.

Принц Гаррі і Меган Маркл в США CNN

Ситуація ускладнилася, коли у принца Чарльза підтвердився коронавірус. Відзначається, що Гаррі відчував почуття провини за те, що не знаходиться поруч з родиною в цей непростий період.

За словами авторів, принц сумує за своїм домом, а його дружина Меган Маркл докладає всіх зусиль, щоб підтримати чоловіка в їх новому житті.

"Вона обіцяє, що, як тільки все повернеться власні місця, він полюбить їхнє нове життя в Лос-Анджелесі", – йдеться в книзі.

Нагадаємо, принц Гаррі і Меган Маркл переїхали в Лос-Анджелес з Канади в кінці березня, щоб почати нову самостійне життя поза королівською сім'єю. У королівській родині їм дали "випробувальний термін" 12 місяців. Таким чином, в 2021 році пара зможе повернути свій королівський статус і відновити колишні засади життя, виконуючи королівські обов'язки.

Як повідомляв OBOZREVATEL 1 квітня принц Гаррі і Меган Маркл припинили виконувати обов'язки членів королівської сім'ї. Щоб отримати право переїхати в США, працювати і займатися підприємницькою діяльністю, їм довелося відмовитися від звернення "Ваша Королівська Високість" і державного фінансування.