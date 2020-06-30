Принц Гаррі осоромився на весіллі близької родички: що трапилося

Британський принц Гаррі осоромився на весіллі своєї двоюрідної сестри, принцеси Євгенії, передчасно оголосивши про вагітність своєї дружини Меган Маркл.

Новину про поповнення в родині Гаррі порахували недоречною на весіллі родички, так як вона повністю відвернула увагу від "винуватців торжества". Конфлікт описаний в книзі журналістів Ділана Говарда і Енді Тіллета "Королівські війни" (Royals at War), пише Daily Mirror.

Після того, як стало відомо, що Меган Маркл вагітна, їх з Гаррі відразу ж привітали королева Єлизавета II з чоловіком Філіпом, принц Чарльз з дружиною Каміллою і принц Вільям з дружиною Кейт Міддлтон, що відволікло увагу від нареченої.

Гості на весіллі принцеси Євгенії Daily Mail

Принцеса Євгенія і її мати, герцогиня Йоркська Сара були вкрай незадоволені таким вчинком. Принцу Гаррі, за ствердженням Говарда і Тіллета, було дуже соромно за помилку, хоча у нього було виправдання: вони з Меган готувалися до поїздки в Австралію і Нову Зеландію, і іншого випадку могло не бути.

Відзначимо, офіційне оголошення про вагітність Меган Маркл відбулося 15 жовтня 2018 року, через три дні після весілля принцеси Євгенії. Дитина з'явилася на світ 6 травня 2019 року. Первістка назвали Арчі Харрісон.

Як повідомляв OBOZREVATEL 1 квітня принц Гаррі і Меган Маркл припинили виконувати обов'язки членів королівської сім'ї. Щоб отримати право переїхати в США, працювати і займатися підприємницькою діяльністю, їм довелося відмовитися від звернення "Ваша Королівська Високість" і державного фінансування.