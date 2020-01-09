Принц Гаррі і Меган Маркл вирішили піти з королівської сім'ї: чим загрожує

Герцоги Сассекські Меган Маркл і принц Гаррі повідомили про своє рішення скласти королівські повноваження.

Про це стало відомо завдяки офіційному акаунту герцогів Сассекських в Instagram. У соцмережі подружжя написало:

"Ми маємо намір відійти від справ в якості членів королівської сім'ї і працювати над тим, щоб стати фінансово незалежними, продовжуючи при цьому повністю підтримувати Її Величність Королеву. Саме завдяки вашій підтримці, особливо в останні кілька років, ми відчуваємо себе готовими до такої зміни".

Меган Маркл і принц Гаррі йдуть з королівської сім'ї Getty

Тепер Меган і Гаррі будуть жити на дві країни, проводячи час і в Канаді, і в Великобританії.

"Ми плануємо збалансувати наш час між Сполученим Королівством та Північною Америкою, продовжуючи виконувати наш обов'язок перед королевою, Співдружністю і нашими покровителями. Ця географічна рівновага дозволить нам виховати нашого сина з вдячністю за королівську традицію, в якій він народився, а також надасть нашій родині можливість зосередитися на наступному етапі, включаючи запуск нашої нової благодійної організації", – йдеться в офіційній заяві.

Відомо, що відмова від королівських повноважень означає, що Маркл і Гаррі більше не зможуть розраховувати на фінансування з держбюджету. Також подружжя не буде більше представляти королівську сім'ю на офіційних заходах.

Меган Маркл і принц Гаррі Getty

Втім, як виявилося, про своє рішення герцоги Сассекські не попередили монаршу сім'ю: про те, що Меган і Гаррі мають намір відмовитися від повноважень королева Єлизавета II і принц Чарльз дізналися завдяки телебаченню. Як повідомляє Daily Mail, це розлютило королеву і принца.

"Королева Єлизавета II глибоко засмучена. Принц Уельський Чарльз і герцог Кембриджський Вільям розлючені", – пише видання.

Королева Єлизавета II Getty

Принц Чарльз Getty

Меган Маркл і принц Гаррі Getty

Як повідомляв OBOZREVATEL :

6 травня 2019 року у принца Гаррі і Меган Маркл народився син. Принц відразу прокоментував подію.

Дитина стала сьомою в черзі британських престолоспадкоємців і отримає титул лорда Сассекського.

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