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9 січня • оновлено в 08:42
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Принц Гаррі і Меган Маркл вирішили піти з королівської сім'ї: чим загрожує

3.3т
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Герцоги Сассекські Меган Маркл і принц Гаррі повідомили про своє рішення скласти королівські повноваження.

Про це стало відомо завдяки офіційному акаунту герцогів Сассекських в Instagram. У соцмережі подружжя написало:

"Ми маємо намір відійти від справ в якості членів королівської сім'ї і працювати над тим, щоб стати фінансово незалежними, продовжуючи при цьому повністю підтримувати Її Величність Королеву. Саме завдяки вашій підтримці, особливо в останні кілька років, ми відчуваємо себе готовими до такої зміни".

Меган Маркл і принц Гаррі йдуть з королівської сім'ї

Меган Маркл і принц Гаррі йдуть з королівської сім'ї

Getty

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Тепер Меган і Гаррі будуть жити на дві країни, проводячи час і в Канаді, і в Великобританії.

"Ми плануємо збалансувати наш час між Сполученим Королівством та Північною Америкою, продовжуючи виконувати наш обов'язок перед королевою, Співдружністю і нашими покровителями. Ця географічна рівновага дозволить нам виховати нашого сина з вдячністю за королівську традицію, в якій він народився, а також надасть нашій родині можливість зосередитися на наступному етапі, включаючи запуск нашої нової благодійної організації", – йдеться в офіційній заяві.

Відомо, що відмова від королівських повноважень означає, що Маркл і Гаррі більше не зможуть розраховувати на фінансування з держбюджету. Також подружжя не буде більше представляти королівську сім'ю на офіційних заходах.

Меган Маркл і принц Гаррі

Меган Маркл і принц Гаррі

Getty

Втім, як виявилося, про своє рішення герцоги Сассекські не попередили монаршу сім'ю: про те, що Меган і Гаррі мають намір відмовитися від повноважень королева Єлизавета II і принц Чарльз дізналися завдяки телебаченню. Як повідомляє Daily Mail, це розлютило королеву і принца.

"Королева Єлизавета II глибоко засмучена. Принц Уельський Чарльз і герцог Кембриджський Вільям розлючені", – пише видання.

Королева Єлизавета II

Королева Єлизавета II

Getty

Принц Чарльз

Принц Чарльз

Getty

Меган Маркл і принц Гаррі

Меган Маркл і принц Гаррі

Getty

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Анна Міхно
Особи
Єлизавета II принц Гаррі Меган Маркл
Місце
Великобританія
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