Принц Гаррі і Меган Маркл таємно придбали новий будинок
Меган Маркл і принц Гаррі придбали власний будинок у Санта-Барбарі (штат Каліфорнія, США).
Про це розповів інсайдер виданню People. За його словами, пара хотіла оселитися в тихому приватному місці подалі від преси.
В особняк 39-річна Меган і 35-річний Гаррі зі своїм однорічним сином Арчі перебралися в липні. Також відомо, що недалеко від подружжя живуть знаменитості Опра Вінфрі і Еллен Дедженерес.
"Це те місце, де вони хочуть виховати Арчі, де, вони сподіваються на нормальне життя, наскільки це можливо", – додав інсайдер.
Нагадаємо, після переїзду з Англії Меган і Гаррі жили в орендованому будинку в Канаді, а потім в особняку друга в Лос-Анджелесі, за оренду якого платили кілька десятків тисяч доларів.
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