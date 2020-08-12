Принц Гаррі і Меган Маркл таємно придбали новий будинок

Меган Маркл і принц Гаррі придбали власний будинок у Санта-Барбарі (штат Каліфорнія, США).

Про це розповів інсайдер виданню People. За його словами, пара хотіла оселитися в тихому приватному місці подалі від преси.

В особняк 39-річна Меган і 35-річний Гаррі зі своїм однорічним сином Арчі перебралися в липні. Також відомо, що недалеко від подружжя живуть знаменитості Опра Вінфрі і Еллен Дедженерес.

Гаррі і Меган з сином Арчі Rubic.us

"Це те місце, де вони хочуть виховати Арчі, де, вони сподіваються на нормальне життя, наскільки це можливо", – додав інсайдер.

Нагадаємо, після переїзду з Англії Меган і Гаррі жили в орендованому будинку в Канаді, а потім в особняку друга в Лос-Анджелесі, за оренду якого платили кілька десятків тисяч доларів.

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