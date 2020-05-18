Принц Гаррі і Меган Маркл хотіли втекти з Британії

Марія Дідик люди 20:51, 18.05.2020 Оновлено: 21:01, 18.05.2020

Меган Маркл і принц Гаррі з самого початку їхніх стосунків планували багато подорожувати і не збиралися залишатися в Британії для виконання своїх обов'язків як монарших осіб.

Таку заяву зробила Кеті Ніколл, королівська експертка, пише Daily Mail.

Вона вважає, що рішення стати "бродячими королівськими родичами" Меган і Гаррі ухвалили давно.

"Коли вони були ще на етапі залицянь, Гаррі розповів другу про те, що вони з Меган хочуть подорожувати світом, і це буде їхньою метою", – стверджує експертка.

Також за її словами, незважаючи на початковий план, принц Гаррі не надто задоволений ситуацією в якій опинився.

"Гаррі зараз сумує за структурою свого життя. У нього немає друзів у Лос-Анджелесі, крім Меган, і у нього немає роботи", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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