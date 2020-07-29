Принц Чарльз та принцеса Діана одружилися 39 років тому: 10 несподіваних фактів про весілля

Рівно 39 років тому, 29 липня 1981, відбулося весілля принца Чарльза і принцеси Діани. Церемонію транслювало телебачення, по всьому світу її подивилися близько 750 мільйонів людей.

Навіть після розлучення Діани і Чарльза та її трагічної загибелі 1997 року цей день залишається значною історичною подією. OBOZREVATEL пропонує згадати 10 цікавих фактів про одне з найбільш пам'ятних одружень у королівській родині Британії.

1. Любовний трикутник

Принц Чарльз сильно нервував перед своїм весіллям, і, як кажуть, плакав всю ніч напередодні. Добровільно одружуючись на Діані Спенсер, в той же час, він не хотів відпускати своє інше кохання – Каміллу Паркер-Боулз, до якої відчував почуття довгі роки.

Принц Чарльз і Камілла Паркер-Боулз в 1979 році

2. Весільний поцілунок

Тим не менш, у результаті опитування, проведеного на замовлення каналу HISTORY перед серією випусків "Фото, що змінили світ", весільний поцілунок принца Чарльза і принцеси Діани в Британії визнали найромантичнішим.

Весільний поцілунок Чарльза і Діани

3. Схуднення перед весіллям

Принцеса Діана не була виключенням і, як і багато інших наречених, сиділа на дієтах перед своїм весіллям. У результаті її талія стала меншою на 10 см і весільну сукню довелося екстрено ушивати.

4. Гості Чарльза і Діани

На весіллі принцеси Діани і принца Чарльза було 3,5 тисячі гостей. А на вулиці Лондона привітати молодят вийшли понад 600 тисяч людей.

Весілля Чарльза і Діани

5. Весільна сукня

Весільна сукня Діани була молочного кольору, зшитою з важкої тафти і обробленою 10 тисячами перлин. Вбрання доповнював 25-футовий (7,62 м) шлейф – найдовший у королівської історії.

Не забула Діана і про старовинну традицію. Так, її обробка з мережива була 1867 року; королівська тіара – 18 століття. На удачу в ліф сукні було вшито маленьку золоту підкову з діамантами.

Весільна сукня принцеси Діани

6. 27 тортів

На весільну вечерю головний пекар в Королівській військово-морській кулінарній школі Девід Ейвері виготовив 27 весільних тортів.

Головним був багатоярусний торт з фруктами, який у невеликих срібних коробках роздали гостям як сувенір. За даними газети Tampa Bay Times, чоловік з Флориди на аукціоні в 2014 році віддав 1 тисячу 375 доларів за 37-річний шматочок того самого торта: весільні ласощі, добре просочені коньяком, можуть зберігатися роками, – за традицією, їх подають у день хрестин дітей подружжя.

Девід Ейвері і його торт для весілля Діани і Чарльза

7. Туфлі

Весільні туфлі, як і весільні вбрання та аксесуари, для Діани розробили дизайнери Девід і Елізабет Емануель. Туфлі було зроблено вручну майстром взуття Made in England Клайвом Шилтоном.

Взуття було зшито з шовкового атласу, прикрашено 542 блискітками і 132 перлинами. Всередині було вишито ініціали D і C, переплетені в формі серця.

Весільні туфлі принцеси Діани

8. Обручка

Обручка принцеси Діани на ті часи коштувала близько 40 тисяч доларів. Її прикрашав 12-каратний сапфір з 14-ма діамантами в білому золоті. Зараз ця коштовність належить герцогині Кейт Кембриджській, якій син Діани принц Вільям зробив пропозицію 2010 року.

Обручка принцеси Діани

9. Промахи

Коли Діана готувалася нанести свій улюблений парфум Quelques Fleursher на зап'ястя, флакон несподівано пролився на сукню. Часу відтирати пляму не було, тому під час церемонії Діані довелося постійно притримувати поділ, нібито, щоб не впасти, а насправді, – приховуючи пляму.

Ще одна помилка сталася під час клятви в соборі Святого Павла в Лондоні. Замість Чарльз Філіп Артур Георг принцеса Діана назвала майбутнього чоловіка Філіп Чарльз Артур Георг. З клятви вона навмисно прибрала традиційну обіцянку "підкорятися чоловікові" – так само вчинили Кейт і Меган.

Місцем для вінчання Діани і Чарльза було обрано собор Святого Павла

10. Вінчання

Це було одне з небагатьох весіль у королівській родині Британії, яке не проходило в церкві Вестмінстерського абатства. Місцем для церемонії було обрано собор Святого Павла.

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