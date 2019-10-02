"Приниження паче гордині": Пугачова публічно присоромила Білана

70-річна російська співачка Алла Пугачова публічно присоромила колегу по сцені Діму Білана після скандалу в Самарі.
Артистка висловила своє невдоволення в коментарях під його відео в соціальній мережі Instagram.
Так, Білан вкотре написав про ситуацію, яка трапилася в Самарі.
"Друзі, я, як мені пам'ятається, жив і намагався жити завжди за законами людяності, багато чого в житті бачив і прощав сам неодноразово! У мене серце обливається кров'ю від того, наскільки ви виявилися прихильними до моєї помилки! Я хочу перегорнути цю сторінку і взяти всі найнеобхідніші уроки з цієї історії для себе", — зазначив співак.
Примадонна не залишилася осторонь і прокоментувала слова артиста.
"Приниження паче гордині. Досить про це", — написала Пугачова.
Друзі, я як мені пам'ятається жив і намагався жити завжди за законами людяності і багато чого в житті бачив і прощав сам неодноразово !!! У мене серце обливається кров'ю від того на скільки ви опинилися прихильними до моєї помилку! Я хочу перегорнути цю сторінку і взяти всі найнеобхідніші уроки з цієї історії для себе! Так, час йде і що то забувається .. але цей день я пам'ятати буду все життя! Попереду безліч ідей і планів! Ви знаєте мене і дуже давно і я сподіваюся, що такий випадок з 3х тисяч концертів, які я дав за період 17-18 років свого життя (можна сказати життя віддаю сцені! Те що сталося це не система -а форс мажор, за який я несу відповідальність! Але я теж не робот і мені властиво як і всім нам, що правда, помилятися !!! Ще раз - сильно вас поважаю за непотерянной вами людяність! ❤Repost @bilannews - - Діма Білан @BilanOfficial вибачився в Самарі Джерело : YouTube 63RU # дімабілан # билан #dimabilan #bilan # біланперезагрузка # самара
Як раніше писав OBOZREVATEL, популярний російський співак Діма Білан зганьбився виступом на Дні міста в Самарі. Жителі поскаржилися на те, що артист не потрапляв у ноти, видавав дивні звуки й демонстрував вульгарні рухи. Білана запідозрили в тому, що він був у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.
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