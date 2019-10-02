"Приниження паче гордині": Пугачова публічно присоромила Білана

70-річна російська співачка Алла Пугачова публічно присоромила колегу по сцені Діму Білана після скандалу в Самарі.

Артистка висловила своє невдоволення в коментарях під його відео в соціальній мережі Instagram.

Так, Білан вкотре написав про ситуацію, яка трапилася в Самарі.

"Друзі, я, як мені пам'ятається, жив і намагався жити завжди за законами людяності, багато чого в житті бачив і прощав сам неодноразово! У мене серце обливається кров'ю від того, наскільки ви виявилися прихильними до моєї помилки! Я хочу перегорнути цю сторінку і взяти всі найнеобхідніші уроки з цієї історії для себе", — зазначив співак.

Примадонна не залишилася осторонь і прокоментувала слова артиста.

"Приниження паче гордині. Досить про це", — написала Пугачова.

Як раніше писав OBOZREVATEL, популярний російський співак Діма Білан зганьбився виступом на Дні міста в Самарі. Жителі поскаржилися на те, що артист не потрапляв у ноти, видавав дивні звуки й демонстрував вульгарні рухи. Білана запідозрили в тому, що він був у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

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