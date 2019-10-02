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2 жовтня • оновлено в 13:59
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"Приниження паче гордині": Пугачова публічно присоромила Білана

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70-річна російська співачка Алла Пугачова публічно присоромила колегу по сцені Діму Білана після скандалу в Самарі.

Артистка висловила своє невдоволення в коментарях під його відео в соціальній мережі Instagram.

"Приниження паче гордині": Пугачова публічно присоромила Білана
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Так, Білан вкотре написав про ситуацію, яка трапилася в Самарі.

"Друзі, я, як мені пам'ятається, жив і намагався жити завжди за законами людяності, багато чого в житті бачив і прощав сам неодноразово! У мене серце обливається кров'ю від того, наскільки ви виявилися прихильними до моєї помилки! Я хочу перегорнути цю сторінку і взяти всі найнеобхідніші уроки з цієї історії для себе", — зазначив співак.

Примадонна не залишилася осторонь і прокоментувала слова артиста.

"Приниження паче гордині. Досить про це", — написала Пугачова.

"Приниження паче гордині": Пугачова публічно присоромила Білана

Друзі, я як мені пам'ятається жив і намагався жити завжди за законами людяності і багато чого в житті бачив і прощав сам неодноразово !!! У мене серце обливається кров'ю від того на скільки ви опинилися прихильними до моєї помилку! Я хочу перегорнути цю сторінку і взяти всі найнеобхідніші уроки з цієї історії для себе! Так, час йде і що то забувається .. але цей день я пам'ятати буду все життя! Попереду безліч ідей і планів! Ви знаєте мене і дуже давно і я сподіваюся, що такий випадок з 3х тисяч концертів, які я дав за період 17-18 років свого життя (можна сказати життя віддаю сцені! Те що сталося це не система -а форс мажор, за який я несу відповідальність! Але я теж не робот і мені властиво як і всім нам, що правда, помилятися !!! Ще раз - сильно вас поважаю за непотерянной вами людяність! ❤Repost @bilannews - - Діма Білан @BilanOfficial вибачився в Самарі Джерело : YouTube 63RU # дімабілан # билан #dimabilan #bilan # біланперезагрузка # самара

Публікація від Dima Bilan (@bilanofficial)

Як раніше писав OBOZREVATEL, популярний російський співак Діма Білан зганьбився виступом на Дні міста в Самарі. Жителі поскаржилися на те, що артист не потрапляв у ноти, видавав дивні звуки й демонстрував вульгарні рухи. Білана запідозрили в тому, що він був у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

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