Прилучному з важкими травмами доведеться робити операцію

Російському актору Павлу Прилучному, якого госпіталізували з численними переломами, треба робити операцію.

Як повідомляє Telegram-канал "Звездач", після огляду лікарі прийняли рішення призначити артисту операцію на виличній області.

Як стало відомо, вона повинна пройти вже у вівторок, 24 листопада.

Варто відзначити, що Прилучному діагностували зміщення виличної кістки і вивих нижньої щелепи.

Крім того, актор доводить, що він просто впав і вдарився головою в місті Калінінград.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Павло Прилучний вперше заговорив про скандал з побиттям своєї дружини, актриси Агати Муценієце.