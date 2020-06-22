Прилучного запідозрили в романі із зірковою 'Татусевих дочок': опубліковано фото

Російського актора Павла Прилучного запідозрили в романі із зіркою "Татусевих дочок" Мирославою Карпович.

Як повідомляє Telegram-канал "Курятник", артиста останнім часом все частіше помічають у компанії 34-річної Карпович. Також інсайдери опублікували знімок, на якому можна побачити, як знаменитості йшли разом по вулиці з покупками.

Павло Прилучний і Мирослава Карпович (джерело – Telegram-канал – Курятник)

Зазначається, що Прилучного помічали в компанії Карпович ще до його розлучення з дружиною Агатою Муценієце.

"У компанії з нею ж актора бачили й до розлучення. Мабуть "Татусева дочка" стала останньою краплею в шлюбі Прилучного, який тріщав по швах", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо: Павло Прилучний і Агата Муценієце офіційно розлучилися 15 червня 2020 року після 9 років шлюбу. У акторів є двоє дітей – син Матвій і донька Мія.

Павло Прилучний і Агата Муценієце (джерело – vokrug.tv)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишня дружина Павла Прилучного Агата Муценієце порадувала шанувальників фотографією, на якій позувала оголеною.