Прилучного і Карпович спіймали на спільному відпочинку з дітьми: актор відповів на чутки

У мережі з'явилися фото російського актора Павла Прилучного і зірки "Татусевих дочок" Мирослави Карпович на спільному відпочинку.

Так, знаменитості, яким приписують роман, вирушили разом відпочивати в Крим, причому Прилучний взяв з собою також дітей від Агати Муценієце. Про це повідомило видання Starhit.

За словами інсайдерів, пару помітили на відпочинку, коли вони разом вирушали кататися на яхті. На особистій сторінці в Instagram Павло показував морську прогулянку, але публікував лише кадри з сином Тимофієм і донькою Мією, а ось нову кохану приховував. Однак один з користувачів впізнав акторів і зробив їхнє спільне фото.

Павло Прилучний на відпочинку з дітьми колаж

Павло Прилучний з Карпович і дітьми (фото – Starhit)

Пізніше Павло Прилучний прокоментував в особистому блозі чутки про роман з Мирославою Карпович. Він написав пост, в якому звернувся з проханням до людей, які поширюють домисли, тримати їх при собі, адже нікому б не припало до душі "приписування неіснуючих історій, образа близьких та інше лихослів'я".

Павло Прилучний (Instagram Павла Прилучний)

"Я така ж людина як і ви, і я абсолютно впевнений в тому, що вам так само як і мені, навряд чи б імпонувало розпускання чуток, приписування неіснуючих історій, образи моїх близьких та інше лихослів'я в мою адресу. І мені б дуже хотілося вам побажати менше витрачати часу на мене і як можна більше на себе, своє оточення і своє особисте життя. Ніколи не судіть припускаючи, адже ви не знали й не знаєте про мене нічого", – написав Прилучний.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чутки про роман Павла Прилучного і Мирослави Карпович з'явилися після його офіційного розлучення з Агатою Муценієце, який трапився в середині червня. Павло і Мирослава були разом помічені біля одного з торгових центрів Москви, звідки вийшли з покупками. Повідомлялося, що роман між ними почався ще до розлучення з Муценієце.