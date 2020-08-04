Прилучний зраджував дружині з двома акторками одночасно – ЗМІ

Російські ЗМІ поширили інформацію, що 32-річний актор Павло Прилучний зраджував своїй 31-річній дружині Агаті Муценієце з двома актрисами одночасно.

Як повідомило видання "Комсомольська правда", зірка серіалу "Мажор" закрутив роман з Мирославою Карпович та Юлією Франц, яка відома роллю відьми Оксани в картині "Гоголь".

Юлія Франц goodhouse.ru

За словами знайомих актора, Карпович сподобалася Павлу більше півтора року тому, а згодом він вподобав 31-річну Франц, з яко познайомився на знімальному майданчику фільму "Тінь зірки". Так, протягом деякого часу він, за даними видання, зраджував дружині з двома коханками.

Мирослава Карпович instamagazine.ru

Коли Юлія дізналася про зв'язок Прилучного з Карпович, вона вирішила припинити стосунки з актором. Відзначимо, що Агата знала, що її чоловік має коханку. В якості вибачень вона отримала позашляховик Range Rover. Проте, за словами інсайдерів, на машині вже їздить Карпович.

Як повідомляв OBOZREVATEL: