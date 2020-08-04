Прилучний зраджував дружині з двома акторками одночасно – ЗМІ
Російські ЗМІ поширили інформацію, що 32-річний актор Павло Прилучний зраджував своїй 31-річній дружині Агаті Муценієце з двома актрисами одночасно.
Як повідомило видання "Комсомольська правда", зірка серіалу "Мажор" закрутив роман з Мирославою Карпович та Юлією Франц, яка відома роллю відьми Оксани в картині "Гоголь".
За словами знайомих актора, Карпович сподобалася Павлу більше півтора року тому, а згодом він вподобав 31-річну Франц, з яко познайомився на знімальному майданчику фільму "Тінь зірки". Так, протягом деякого часу він, за даними видання, зраджував дружині з двома коханками.
Коли Юлія дізналася про зв'язок Прилучного з Карпович, вона вирішила припинити стосунки з актором. Відзначимо, що Агата знала, що її чоловік має коханку. В якості вибачень вона отримала позашляховик Range Rover. Проте, за словами інсайдерів, на машині вже їздить Карпович.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Чутки про роман Павла Прилучного і Мирослави Карпович з'явилися після його офіційного розлучення з Агатою Муценієце, яке відбулося в середині червня. Павло і Мирослава були разом помічені біля одного з торгових центрів Москви, звідки вийшли з покупками.
Потім артистів сфотографували в Криму – вони разом із дітьми Павла відправлялися кататися на яхті. Згодом друг Прилучного "злив" відео їхнього відпочинку з Карпович.
Самі Прилучний і Карпович інформацію про свій роман не підтверджують. Так, нещодавно Павло на особистій сторінці в Instagram звертався до людей з проханням перестати приписувати йому "неіснуючі історії".
Сусіди артиста нещодавно розповіли російським ЗМІ, що Карпович вже переїхала до заміського особняка Прилучного, в якому він раніше жив з Муценієце.