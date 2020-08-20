Російський актор Павло Прилучний розповів про свою нещодавню поїздку в Крим. Так, за словами артиста, він відчував себе там не дуже комфортно через "хамовитих людей", які постійно нишком його фотографували.

Про це артист повідомив в інтерв'ю журналістці Лаураї Джугелії, яке було опубліковано на YouTube-каналі "PEOPLETALK TV" (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Якби люди були спокійнішими, то було б усе прекрасно. У мене було повне відчуття, що я сиджу в туалеті та какаю. Потім відкриваються двері й людина просто заходить з телефоном і фотографує. І не те, щоб вона мене фотографувала, а мої какашки. Ось таке у мене було відчуття. Я розумію, що це мінуси професії, але хоча б трошки мали б поваги. Я не люблю фотографуватися, для цього є фотомоделі. Але якщо людина нормально підійде і запитає – не відмовлюся. А коли йде така хамовитість, робиться все нишком – це не нормально", – заявив Прилучний.

Прилучний висловився про поїздку в Крим: актор поскаржився на "хамовитих" людей. Скриншот

Нагадаємо: Павло Прилучний відпочивав у Криму разом із зіркою "Татусевих дочок" Мирославою Карпович, з якою йому приписують роман. Також у відпустку актор повіз із собою й дітей від колишньої дружини Агати Муценієце.

Павло Прилучний із дітьми в Криму (Instagram Павла Прилучного)

Павло Прилучний із дітьми та Мирославою Карпович у Криму

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