Прилучний відпочиває разом Карпович в Криму: в мережі опублікували докази. Фото
У мережі опублікували докази спільного відпочинку Павла Прилучного і Мирослави Карпович в Криму.
Так, видання Super, поділилося знімками знаменитостей з ялтинського аквапарку. На кадрах можна побачити акторів разом з дітьми Павла від Агати Муценієце – 4-річною Мією і 7-річним Тимофієм. До речі, Карпович тримала маленьку Мію на руках (фото дивіться нижче).
За словами видання, пара весело проводила час разом з дітьми Павла в аквапарку. Крім того, на публіці Карпович і Прилучний не ховалася, попри те, що багато відвідувачів впізнавали їх.
"Ні Мирослава, ні Павло поки не коментують свої романтичні стосунки, проте на публіці пара не ховалася, попри те, що багато відвідувачів впізнавали їх. Крім того, актори купалися і каталися з гірок в основній зоні аквапарку, попри наявність VIP-місць. Судячи з усього, Карпович без зусиль порозумілася з донькою і сином Прилучного – вона грала з дітьми і носила на руках маленьку Мію", – йдеться в тексті видання.
Також зазначається, що актори відпочивають в Ялті разом з друзями. Вони, як заявляють інсайдери, оселилися в будинку біля моря в селищі недалеко від міста.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Чутки про роман Павла Прилучного і Мирослави Карпович з'явилися після його офіційного розлучення з Агатою Муценієце, який трапився в середині червня. Павло і Мирослава були разом помічені біля одного з торгових центрів Москви, звідки вийшли з покупками.
Потім артистів сфотографували в Криму – вони разом з дітьми Павла відправлялися кататися на яхті. Згодом друг Прилучного "злив" відео їхнього відпочинку з Карпович.
Самі Прилучний і Карпович інформацію про свій роман не підтверджують. Так, нещодавно Павло на особистій сторінці в Instagram звертався до людей з проханням перестати приписувати йому "неіснуючі історії".