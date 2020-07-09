Прилучний відпочиває разом Карпович в Криму: в мережі опублікували докази. Фото

У мережі опублікували докази спільного відпочинку Павла Прилучного і Мирослави Карпович в Криму.

Так, видання Super, поділилося знімками знаменитостей з ялтинського аквапарку. На кадрах можна побачити акторів разом з дітьми Павла від Агати Муценієце – 4-річною Мією і 7-річним Тимофієм. До речі, Карпович тримала маленьку Мію на руках (фото дивіться нижче).

Павло Прилучний з Карпович і дітьми

Павло Прилучний з Карпович і дітьми

Павло Прилучний з Карпович і дітьми

За словами видання, пара весело проводила час разом з дітьми Павла в аквапарку. Крім того, на публіці Карпович і Прилучний не ховалася, попри те, що багато відвідувачів впізнавали їх.

"Ні Мирослава, ні Павло поки не коментують свої романтичні стосунки, проте на публіці пара не ховалася, попри те, що багато відвідувачів впізнавали їх. Крім того, актори купалися і каталися з гірок в основній зоні аквапарку, попри наявність VIP-місць. Судячи з усього, Карпович без зусиль порозумілася з донькою і сином Прилучного – вона грала з дітьми і носила на руках маленьку Мію", – йдеться в тексті видання.

Мирослава Карпович з донькою Прилучного

Павло Прилучний з Карпович і дітьми

Павло Прилучний з Карпович і дітьми

Також зазначається, що актори відпочивають в Ялті разом з друзями. Вони, як заявляють інсайдери, оселилися в будинку біля моря в селищі недалеко від міста.

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