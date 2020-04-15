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15 квітня • оновлено в 09:50
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Прилучний побив Муценієце: Кожевнікова висловилася про скандал

3.1т
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Російська актриса Марія Кожевнікова підтримала актрису Агату Муценієце в скандалі з її чоловіком Павлом Прилучним, який днями побив її та вигнав з дому.

Так, на своїй сторінці в Instagram Кожевнікова відповіла хейтерам, які критикують поведінку Агати.

Марія Кожевнікова

Марія Кожевнікова

kino-teatr.ru

"Агата переживає непростий час. Я просто прочитала стільки неадекватного в її сторону, що навіть мені стало прикро! Агата дуже життєрадісна, чуйна, добра й мила, турботлива мама та дружина, ми разом зустрічалися минулого року на відпочинку, класно провели час з нашими сім'ями! Всяке буває, і дуже сподіваюся, що мудрості вистачить і Агаті, і Паші. Адже найголовніше, щоб у дітей були класні батьки, а це і мама, і тато! ",пише Кожевникова.

Крім того, актриса натякнула, що винен у скандалі саме Прилучний:

"Я знаю причину. До Паші дуже добре ставлюся й жодного поганого слова про нього не сказала, і взагалі, якщо помітили, не стала писати про те, що трапилося, тільки з поваги до Паші, яка у мене є. Він класний хлопець, але навіть у таких крутих, харизматичних і талановитих бувають обставини, при яких трапляються ситуації, з яких непросто виходити. Я б зробила так само, як вона! Ви не знаєте, що було до, тому не можете навіть писати, що вона зробила не так. Дай Бог, ніколи не опинитися в такій ситуації".

Павло Прилучний і Агата Муценієце

Павло Прилучний і Агата Муценієце

vokrug.tv

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Агата Муценієце зізналася, що вони з актором Павлом Прилучним вирішили розлучитися, тому що перестали один одного розуміти і не могли знайти спільну мову.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Марія Кожевнікова
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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