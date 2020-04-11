Відома російська блогерка Олена Міро різко висловилася про скандал, який стався між акторами Павлом Прилучним і Агатою Муценієце.

Так, у своєму блозі Міро написала, що актриса сама винна в тому, що чоловік її побив.

Агата Муценієце та Павло Прилучний starhit.ru

"Я все більше впевнююся в непопулярній сьогодні думці: "Є жінки, яких б'ють, і є ті, яких не б'ють". Жінки, яких б'ють, тримаються за свій ящик з трусами в житті чоловіка. Жінки, яких не б'ють, тримаються за свою справу. Будь-яка жінка, яка вибудувала життя не навколо справи, а навколо мужика – це жінка, яку можна бити. Трапиться такій жінці мужик з вірою в те, що жінок бити не можна, – стусанів не буде, як, втім, і поваги. Трапиться Прилучний – бути такій жінці битою. Знову і знову. Абсолютно передбачувано возз'єднавшись з Павлом, жертва Агата з жалюгідним, заплаканим обличчям оголошує, що їй надавали тумаків", – пише Міро.

Агата Муценієце та Павло Прилучний belnovosti.by

Блогерша зазначає, що головне в житті жінки – це не чоловік, а вона сама та її діти.

"Він не адекватний! Мабуть, у нього токсини закрили його мозок", – скаржиться Агата. Мені ж хочеться в неї запитати: "А що закрило мозок тобі?" Тупі установки суспільства про те, що головне в житті жінки – це сім'я? Маячня собача. Головне в житті жінки – це вона сама та її діти. Я не закликаю вас ненавидіти чоловіків і спускати їх в унітаз. Любіть чоловіків, але тільки хороших", – додала Міро.

Агата Муценієце та Павло Прилучний versiya.info

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Агата Муценієце зізналася, що вони з актором Павлом Прилучним вирішили розлучитися, тому що перестали один одного розуміти й не могли знайти спільну мову.