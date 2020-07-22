Прилучний грубо прокоментував скандальний роман з Карпович
Прилучний грубо прокоментував скандальний роман з Карпович.
Російський актор Павло Прилучний, якого критикують через роман із зіркою "Татусевих дочок" Мирославою Карпович, різко відповів хейтерам, що не зобов'язаний звітувати про свої стосунки.
Артист опублікував на своїй сторінці в Instagram чергову публікацію і знову отримав безліч негативних коментарів. Знаменитість не втримався і грубо відповів одному з підписників.
Прилучний довго ігнорував питання про особисте життя cgg.ru
"Моє особисте життя – це моє особисте життя. Хочете порпатися в чужих брудних трусах – дивіться "ДОМ-2". А від мене відпишіться", – заявив актор.
Крім того, він наголосив, що ті, хто кидається гучними звинуваченнями і ображає його, не знають зовсім нічого. Прилучний не має наміру пускати сторонніх у своє особисте життя, тому, за його словами, ніхто нічого не дізнається.
Раніше друзі зірок розповіли, що актор фліртував з Мирославою Карпович ще в шлюбі з Агатою Муценієце. Закохані познайомилися під час роботи над виставою "Косметика ворога" і стали таємно зустрічатися.
Прилучний грубо відповів хейтерам Скриншот instagram.com/bugevuge/
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Чутки про роман Павла Прилучного і Мирослави Карпович з'явилися після його офіційного розлучення з Агатою Муценієце, яке відбулося в середині червня. Павло і Мирослава були разом помічені біля одного з торгових центрів Москви, звідки вийшли з покупками.
Потім артистів сфотографували в Криму – вони разом із дітьми Павла відправлялися кататися на яхті. Згодом друг Прилучного "злив" відео їхнього відпочинку з Карпович.
Самі Прилучний і Карпович інформацію про свій роман не підтверджують. Так, нещодавно Павло на особистій сторінці в Instagram звертався до людей з проханням перестати приписувати йому "неіснуючі історії".
Сусіди артиста нещодавно розповіли російським ЗМІ, що Карпович вже переїхала до заміського особняка Прилучного, в якому він раніше жив з Муценієце