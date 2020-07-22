Прилучний грубо прокоментував скандальний роман з Карпович.

Російський актор Павло Прилучний, якого критикують через роман із зіркою "Татусевих дочок" Мирославою Карпович, різко відповів хейтерам, що не зобов'язаний звітувати про свої стосунки.

Артист опублікував на своїй сторінці в Instagram чергову публікацію і знову отримав безліч негативних коментарів. Знаменитість не втримався і грубо відповів одному з підписників.

Прилучний довго ігнорував питання про особисте життя cgg.ru

"Моє особисте життя – це моє особисте життя. Хочете порпатися в чужих брудних трусах – дивіться "ДОМ-2". А від мене відпишіться", – заявив актор.

Крім того, він наголосив, що ті, хто кидається гучними звинуваченнями і ображає його, не знають зовсім нічого. Прилучний не має наміру пускати сторонніх у своє особисте життя, тому, за його словами, ніхто нічого не дізнається.

Раніше друзі зірок розповіли, що актор фліртував з Мирославою Карпович ще в шлюбі з Агатою Муценієце. Закохані познайомилися під час роботи над виставою "Косметика ворога" і стали таємно зустрічатися.

Прилучний грубо відповів хейтерам Скриншот instagram.com/bugevuge/

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