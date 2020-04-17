Прикута до ліжка в памперсі: з'явилися тривожні дані про стан хворої Бабкіної

Крістіна Долматова люди 17:06, 17.04.2020 Оновлено: 17:10, 17.04.2020

Російська співачка Надія Бабкіна, яка проходить лікування від двосторонньої пневмонії, як і раніше знаходиться в стабільно важкому стані. Однак лікарі зазначають, що певний прогрес у лікуванні все ж є.

Так, 70-річна артистка знаходиться у свідомості та самостійно дихає, але спілкується вона з медиками жестами. Про це повідомляє видання Starhit.

Надія Бабкіна
Фото: popcornnews.ru

"Надії Георгіївні незначно краще – дихає вже сама, без ШВЛ, але як і раніше через трахеостомічеську трубку. Вона у свідомості, скарг не пред'являє, спілкується жестами і сьогодні явно в не дуже гарному настрої. Температура знижена – 36, серцевий ритм в нормі. Площа уражених легких зменшується, що теж тішить", – кажуть в клініці.

Лікарі також додали, що Бабкіна як і раніше харчується через зонд і ходить в памперсі, тому що фізично прикута до ліжка.

Надія Бабкіна
Фото: tass.ru

"Бабкіну планово лікують антибіотиками та крапельницями, харчується вона як і раніше через зонд, ходить в памперс, тому що фізично прикута до ліжка. Але і це вже поліпшення – раніше стояли катетер та діурез. Ряд показників в крові сильно перевищений, але терапія дає свої позитивні результати ", – зазначили медики.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, скільки коштує лікування Надії Бабкіної в приватній клініці.

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