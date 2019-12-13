Прикрив інтимне місце бананом: голлівудський актор ошелешив оголеним фото

Голлівудський актор Він Дізель довів, що в свої 52 роки має шикарну форму, повністю оголившись на фото.

Пікатним знімком актор поділився на своїй сторінці в Instagram.

Він Дізель Інстаграм

Так, на фото зірка сфотографований абсолютно голим. Інтимне місце голлівудський красень прикрив білим простирадлом, на яке був приклеєний скотчем банан.

Гаряче фото Дізеля супроводжував хештег #ArtBasel.

Він Дізель Інстаграм

Таким чином актор висміяв ярмарок Art Basel в Маяймі, на якму за 120 тисяч доларів продали роботу італійського художника Мауріціо Каттелана – банан, приклеєний до стіни сріблястим скотчем.

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Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що президент Бразилії Жаір Болсонару звинуватив голлівудського актора Леонардо Ді Капріо в спаленні лісів Амазонії. Глава держави заявив, що знаменитість спонсорує неурядові організації, які влаштовують лісові пожежі.

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