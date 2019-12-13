Головна Новини
13 грудня • оновлено в 11:32
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Прикрив інтимне місце бананом: голлівудський актор ошелешив оголеним фото

975
Читати матеріал російською

Голлівудський актор Він Дізель довів, що в свої 52 роки має шикарну форму, повністю оголившись на фото.

Пікатним знімком актор поділився на своїй сторінці в Instagram.

Він Дізель

Він Дізель

Інстаграм

Новини
Повністю гола: Анджеліна Джолі знялася у відвертій фотосесії

Так, на фото зірка сфотографований абсолютно голим. Інтимне місце голлівудський красень прикрив білим простирадлом, на яке був приклеєний скотчем банан.

Гаряче фото Дізеля супроводжував хештег #ArtBasel.

Він Дізель

Він Дізель

Інстаграм

Таким чином актор висміяв ярмарок Art Basel в Маяймі, на якму за 120 тисяч доларів продали роботу італійського художника Мауріціо Каттелана – банан, приклеєний до стіни сріблястим скотчем.

Прикрив інтимне місце бананом: голлівудський актор ошелешив оголеним фото

Інстаграм

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що президент Бразилії Жаір Болсонару звинуватив голлівудського актора Леонардо Ді Капріо в спаленні лісів Амазонії. Глава держави заявив, що знаменитість спонсорує неурядові організації, які влаштовують лісові пожежі.

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.

Автор
Анна Міхно
Особа
Він Дизель
Місце
США
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги