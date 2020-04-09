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9 квітня • оновлено в 17:28
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Прикрилася подушкою: 15-річна дочка Полякової здивувала мережу пікантним знімком

4.7т
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Дочка української співачки Олі Полякової, 15-річна Марія, опублікувала пікантне фото, на якому використовувала подушку замість одягу. Таким чином вона взяла участь в незвичайному флешмобі #quarantinepillowchallenge.

У мережі позитивно відреагували на знімок і залишили безліч позитивних комментаріев.Фото Марія Поялкова розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Прикрилася подушкою: 15-річна дочка Полякової здивувала мережу пікантним знімком

instagram.com/mashapolyakova

Мій лук на карантин

Публікація від Maria Polyakova (@mashapolyakova)

"Думаю, треба випускати цілу колекцію таких", "Мені здалося, що це подушка", "Красиво!", "Креативненько", "Коли тобі терміново потрібна сукня, але під рукою тільки подушка", "Супер", - коментують в мережі .

Прикрилася подушкою: 15-річна дочка Полякової здивувала мережу пікантним знімком
Прикрилася подушкою: 15-річна дочка Полякової здивувала мережу пікантним знімком
Прикрилася подушкою: 15-річна дочка Полякової здивувала мережу пікантним знімком
Прикрилася подушкою: 15-річна дочка Полякової здивувала мережу пікантним знімком

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Оля Полякова викликала бурхливі суперечки серед українців в мережі своєю заявою про те, що в Україні мовна проблема існує тільки в політичній площині, а "людям все одно".

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Автор
Марія Дідик
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