"Приковували ланцюгом, як собаку": учасниця "Від пацанки до панянки" поділилася жорстокою історією

Учасниця популярного реаліті "Від пацанки до панянки", 19-річна Юлія Чигринець поділилася моторошною історією про особисте життя.

Дівчина розповіла, що рідний брат приковував її ланцюгами на всю ніч в сараї, а рідна мати просила, щоб Юлію били однолітки. Про це виданню OBOZREVATEL розповіла прес-служба Нового каналу.

Юлія Чигринець Прес-служба Нового каналу

Четвертий сезон проекту "Від пацанки до панянки" стартував у понеділок, 17 лютого. Його героїнями стали дівчата з дуже непростими долями. Юлія Чигринець з Полтави розповіла, що мати віддала її на виховання в дитбудинок, а коли дівчину удочерила інша сім'я – відсудила назад. При цьому, сама Чигринець не розуміє, навіщо мати повернула її в сім'ю.

Юлія Чигрин Прес-служба Нового каналу

"Просила, щоб мене побили, або могла на всю ніч закрити в сараї. А якось після того, як брат на весь день прикував мене ланцюгами, тільки сказала: "Так їй і треба. Заслужила". Я не розумію, для чого була потрібна, якщо вона мене ніколи не любила. Повторювала тільки, що я не її дочка, і ніколи навіть по імені не звернулася", – розговорилася учасниця реаліті.

Юлія Чигрин Прес-служба Нового каналу

За словами Юлії, життя з матір'ю-тираном зробила дівчину надзвичайно агресивною. Вона зводиться з півслова і постійно вплутується в бійки.

"Я навіть не знаю, що для мене щастя. Напитися і побитися – це, мабуть, щастя. У тому, що стала такою, винна моя сім'я. Я розумію, що не повинна нікого бити, але не можу себе стримати. Тому мені потрібно змінитися, щоб не скотитися ще нижче", – додала Чигрин.

Юлія Чигрин Прес-служба Нового каналу

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, учасниця реаліті "Від пацанки до панянки" Карина Завіша замість Школи леді відправилася в реабілітаційний центр, де буде лікуватися від алкоголізму.

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