Прикмети і свята на 15 липня: що не можна робити в цей день

Олена Кордунова Люди 20:00, 14.07.2020 Оновлено: 20:11, 14.07.2020

15 липня 2020 року за народним календарем відзначається свято Берегині. В Україні також святкують День українського миротворця.

OBOZREVATEL розповідає читачеві, що не можна робити 15 липня і які народні прикмети актуальні в цей день.

Свято Берегині

Слов'янська богиня Берегиня вважається творцем всіх духів і земних багатств – корисних копалин. Останні були даровані нею людям. День Берегині відзначається слов'янами 15 липня (у християнській традиції – Петрова Матка, або Матінка Сира Богородиця).

Слов'янська богиня Берегиня
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У цей день відкладалися всі роботи, особливо припиняли покіс. Вранці або вдень у поле, в ліс, на річку несли розшиті рушники та частування. Усе це вважалося даром для богині Берегині роду, або духів-берегинь.

Молоді дівчата і жінки дуже любили потім вмиватися і цими рушниками втиратися. Вважалося, що так їм додається більше сил, здоров'я і краси.

День українського миротворця

Свято встановлене постановою Верховної Ради України від 21 травня 2013 року. Саме в цей день у 1992 році з місії в Боснії почалася участь українських військових в операціях з підтримання миру і безпеки, які під егідою ООН, ОБСЄ, НАТО та ЄС проводяться в "гарячих точках" планети.

День миротворця України: коли відзначають
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За ці роки понад 44 тисячі українських військовослужбовців взяли участь у міжнародних миротворчих операціях у різних регіонах планети – Косово, Боснії і Герцеговині, Анголі, Македонії, Гватемалі, Таджикистані, Афганістані, Хорватії, Кувейті, Сьєрра-Леоні, Придністров'ї, Іраку, Лівані, Ефіопії, Еритреї, Грузії, Судані, Кот-д'Івуарі, Демократичній Республіці Конго і т. п.

Незважаючи на продовження бойових дій на сході нашої держави, Україна продовжує дотримуватися міжнародних зобов'язань щодо участі в миротворчих операціях ООН. Зараз ЗСУ беруть участь у 8 міжнародних операціях для підтримання миру і безпеки в 6 країнах світу.

Прикмети на 15 липня: якою буде погода

  • Сазан починає плескатися – до теплої і ясної погоди.

  • Західний вітер подув – чекай дощу.

  • Поява на деревах перших жовтих листочків, віщує ранню осінь і зиму.

  • Вранці по воді туман стелиться – на гарну погоду.

  • Після дощу швидко підсихає асфальт – до затяжної негоди.

  • На кінчиках листя трави з'явилася роса – до опадів.

  • У мурашниках відкриті ходи – до засухи, а ось якщо вдень мурах не видно, то буде дощ.

  • Крилаті мурахи роєм в повітрі кружляють – до зливи.

  • День вважається особливо вдалим для завершення будь-яких справ, а ось здійснювати великі покупки 15 липня не варто, тому що вони не принесуть вам радості.

Що не можна робити 15 липня

  • Не можна лінуватися. Чим більше і старанніше ви працюєте, тим прихильнішою буде доля.

  • Заборонені на Берегиню будь-які конфлікти. Необхідно уникати сварок і розбіжностей, оскільки божество не заохочує лайки між людьми.

  • Не варто переїжджати і міняти місце проживання, а також здійснювати тривалі поїздки. Ці дії можуть накликати невдачу в фінансових і кар'єрних справах або привести до проблем зі здоров'ям.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які свята відзначаються в липні 2020 року: церковний календар.

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