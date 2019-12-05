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5 грудня • оновлено в 21:07
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Прикмети і свята 6 грудня 2019: що не можна робити в цей день

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6 грудня в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят, серед яких День Збройних Сил України та День святого Миколая у західних християн.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

Прикмети і свята 6 грудня 2019: що не можна робити в цей день

pexels.com

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День Збройних Сил України

День Збройних Сил України заснований постановою Верховної Ради в 1993 році. Це національне свято відзначається щорічно 6 грудня - в день ухвалення в 1991 році закону України "Про Збройні Сили України".

Прикмети і свята 6 грудня 2019: що не можна робити в цей день

День святого Миколая у західних християн

У цей день католики вшановують пам'ять святого Миколая, покровителя мандрівників і дітей. День святого Миколая має релігійне коріння і традиції святкування, вироблені в народі століттями.

Прикмети і свята 6 грудня 2019: що не можна робити в цей день

Прикмети 6 грудня

  • Ясний місяць віщує заметіль взимку.

  • Низькі хмари на небі – скоро буде похолодання.

  • Навколо місяця помітно рожеві і тьмяні кільця – ознака того, що скоро будуть тріскучі морози.

  • Збіглися хмари в одну купу – чекайте негоди.

Прикмети і свята 6 грудня 2019: що не можна робити в цей день

pexels.com

Що не можна робити 6 грудня

  • Постарайтеся ні на кого не злитися, стримуйте свої емоції і будьте доброжелательнее.

  • Не варто з'ясовувати стосунки, звертатися за допомогою, зустрічатися з недругами і недоброзичливцями. Є ризик спровокувати конфлікт.

Прикмети і свята 6 грудня 2019: що не можна робити в цей день

pexels.com

Народилися 6 грудня

1920 - Дейв Брубек, американський джазовий композитор, аранжувальник, піаніст.

Раніше OBOZREVATEL розповідав читачеві про святах і пам'ятні дати грудня.

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Автор
Марія Дідик
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
День ВСУ? Пятая годовщина победы ""сепаров" под Иловайском !!!
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