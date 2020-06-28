Прикмети і свята 29 червня: що не можна робити в цей день

У понеділок, 29 червня християни західного обряду вшановують пам'ять апостолів Петра і Павла. У православному народному календарі відзначається Тихон Тихий – свято в честь Святого Тихона.

OBOZREVATEL розповідає читачеві про значення цих свят, а також, що не можна робити 29 червня і які народні прикмети актуальні в цей день.

День Петра і Павла у католиків

Це свято відоме з часів раннього християнства і святкувалося в Римській імперії, як на Сході, так і на Заході. Він названий на честь апостолів Петра і Павла, які проповідували християнство по всьому світу. Обидва вони прийняли мученицьку смерть за віру – з різницею в один рік.

Апостоли Петро і Павло LIGA.net

В цей день у 258 році в Римі були перенесені їх мощі. Однак зміст даної події втратився у століттях, і тепер це свято сприймається як поминання мучеництва обох апостолів.

Готуючись до свята, люди наводили порядки в своїх будинках і дворах, робили букети та вінки з різних польових квітів, з якими потім йшли на церковну службу. Також в цей день пекли коржі, які в народі називалися мандариками, в честь подорожей по світу святих апостолів Петра і Павла, і влаштовували справжні свята з піснями, танцями і змаганнями.

У цей день традиційно прийнято було влаштовувати святкові сімейні обіди і проводити час спілкуючись з близькими на природі.

Тихон Тихий

Святитель Тихон, чия пам'ять шанується православною церквою в цей день, народився в місті Амафунт на острові Кіпр. Батьки виховали сина в благочесті, навчили його читання Священних книг.

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З ім'ям Тихона на Русі пов'язані різні повір'я, що дозволяють назвати його день тихим. Наприклад, вважалося, що з цієї дати починають затихати співочі птахи — лише соловей продовжує співати до Петрова дня. Тихо ходять і звірі — ховаються в нори.

Говорили також: "На Тихона сонце йде тихо". Це спостереження підтвердила сучасна наука: за підрахунками астрономів, до кінця червня Земля зменшує швидкість руху по орбіті — в порівнянні з 1 січня.

На Тихона в селах часто влаштовували толоки — так називалися бенкети для трудівників, яких запрошували заради того, щоб загноїти поля. Працівників пригощали обідом і вином, а застілля тривало до самого вечора, переходячи в ігри, пісні і танці. Вважається, що толоки раніше влаштовували з метою допомогти бідним сім'ям — щоб вони за свою роботу отримали гідну нагороду і хороший відпочинок.

Прикмети на 29 червня

Якщо папороть вранці скручує листя — наступний день буде спекотним і сонячним.

Чим менше краплі дощу, тим довше він буде йти.

Ясний Чумацький шлях — на гарну погоду.

На вікнах осідає роса — до дощу.

Якщо ворони сідають дзьобами в одну сторону — до сильного вітру.

Що не можна робити 29 червня

Лінуватися. Особливо в пошані розумова праця, тому присвятіть цей день читанню, вивченню мови або іншій інтелектуальній роботі.

Ображатися – намагайтеся прийняти і відпустити ситуацію, інакше вона спрацює проти вас.

Робити випічку. Сьогодні ні в якому разі не можна працювати з тістом: ні замішувати, ні випікати або смажити на сковороді – це принесе фінансові труднощі і бідність.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, які церковні свята відзначають в червні.