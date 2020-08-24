Прикмети і свята 25 серпня: що не можна робити у вівторок

Що відзначають 25 серпня: свята і прикмети. Pixabay

25 серпня в Україні православна церква відзначає День пам'яті мучеників Фотія і Аникити. В народі свято називають Фотя Повітенний.

OBOZREVATEL також пропонує дізнатися, які народні прикмети актуальні в цей день і що не можна робити.

День пам'яті мученика Фотія або Фотя Повітенний

25 серпня (12 серпня за старим стилем) православна церква вшановує пам'ять мучеників Аникити і Фотія (його племінника).

Фотя Повітенний: що це за свято Pixabay

У народі цей день був пов'язаний з прибиранням нежитлових приміщень в селах, такі місця називали оборогами (повітками), звідси і назва свята – Фотя Повітенний. Також повіткою називали нежитлову прибудову до будинку, для зберігання землеробських знарядь, дров, возів та іншого господарського приладдя.

У багатьох областях 25 серпня сіяли озимі. Селяни з самого ранку зазначали: коли випав іній, значить, можна чекати хорошого врожаю озимих на наступний рік. Якщо цей день був дощовим – не варто сподіватися на довге бабине літо.

Які прикмети актуальні для на 25 серпня Pixabay

Прикмети на 25 серпня

Іній вранці – буде хороший урожай озимих на наступний рік.

Дощитиме – бабине літо буде коротким.

Тепла і ясна погода – до врожаю білих грибів в лісах.

Молодий місяць на небі – до поривчастого вітру.

Кішка довго миється – до тепла.

Жаби голосно квакають – до дощу.

Що не можна робити 25 серпня

Давати дитині їжу через багаття заборонено, інакше виросте злодієм.

Також в цей день не можна сваритися – вичерпати конфлікт потім буде дуже складно.

Не можна влаштовувати гучні вечірки.

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