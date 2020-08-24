Прикмети і свята 25 серпня: що не можна робити у вівторок

Що відзначають 25 серпня: свята і прикмети. Pixabay
25 серпня в Україні православна церква відзначає День пам'яті мучеників Фотія і Аникити. В народі свято називають Фотя Повітенний.
OBOZREVATEL також пропонує дізнатися, які народні прикмети актуальні в цей день і що не можна робити.
25 серпня (12 серпня за старим стилем) православна церква вшановує пам'ять мучеників Аникити і Фотія (його племінника).
Фотя Повітенний: що це за свято Pixabay
У народі цей день був пов'язаний з прибиранням нежитлових приміщень в селах, такі місця називали оборогами (повітками), звідси і назва свята – Фотя Повітенний. Також повіткою називали нежитлову прибудову до будинку, для зберігання землеробських знарядь, дров, возів та іншого господарського приладдя.
У багатьох областях 25 серпня сіяли озимі. Селяни з самого ранку зазначали: коли випав іній, значить, можна чекати хорошого врожаю озимих на наступний рік. Якщо цей день був дощовим – не варто сподіватися на довге бабине літо.
Які прикмети актуальні для на 25 серпня Pixabay
Іній вранці – буде хороший урожай озимих на наступний рік.
Дощитиме – бабине літо буде коротким.
Тепла і ясна погода – до врожаю білих грибів в лісах.
Молодий місяць на небі – до поривчастого вітру.
Кішка довго миється – до тепла.
Жаби голосно квакають – до дощу.
Давати дитині їжу через багаття заборонено, інакше виросте злодієм.
Також в цей день не можна сваритися – вичерпати конфлікт потім буде дуже складно.
Не можна влаштовувати гучні вечірки.
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