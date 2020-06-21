Прикмети і свята 22 червня: що не можна робити в цей день

У понеділок, 22 червня 2020 року в Україні відзначають День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. Православні християни відзначають Кирилів день (День вшанування святителя Кирила Олександрійського і преподобного Кирила Білоєзерського).

Народні прикмети також розкажуть, якою буде погода найближчим часом. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії.

День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні

День пам'яті жертв війни в Україні Рixabay

Щорічно 22 червня в Україні вшановують пам'ять жертв війни в Україні. День пам'яті заснований указом Президента України № 1245/2000 від 17 листопада 2000 року, Верховна Рада ввела всеукраїнську хвилину мовчання в цей день.

22 червня спускають державний прапор України з чорними стрічками на будинках та спорудах органів і установ державної влади.

Крім того, Держкомітет телебачення і радіомовлення буде забезпечувати обмеження трансляції розважальних програм радіо і телебачення, а також о 10:00 переривати трансляцію передач в пам'ять загиблих у війні.

Кирилів день

Святий Кирило "Комсомольська правда"

У православній церкві 22 червня вшановують пам'ять святителя Кирила, відомого також як архиєпископ Олександрійський. Кирило був богословом і письменником, активно займався тлумаченням Священного писання: пояснював незрозумілі моменти парафіянам, і багатьох закликав до віри.

Довго і наполегливо боровся з єретиками і проявами язичництва в суспільстві. У день пам'яті святителя Кирила Олександрійського і преподобного Кирила Білоєзерського вважалося, що сонце віддає землі усю свою силу. Через це Кирила також називають Сонцекрутом.

Саме тому, 22 червня проводили велику кількість обрядів, покликаних задобрити сонце і отримати багатий врожай.

Рixabay

Народні прикмети на 22 червня:

Якщо суниця достигла, то овес вже пізно сіяти.

Багато ягід – зима буде холодною.

Якщо погода хороша, а мурах майже не видно, то буде негода.

Стрижі і ластівки низько літають – до дощу.

Ворони часто кричать – чекай опадів.

У похмурий день бджоли в вулики не ховаються – дощу не буде.

Мурахи навколо мурашника зібралися – до погожого дня.

Сон з 21 на 22 червня порожній. А ось сновидіння, побачене вдень 22 червня, збудеться через 5 років.

Що не можна робити 22 червня:

22 червня не можна ходити в ліс, такі прогулянки в цей період можуть закінчитися бідою.

Не варто сваритися і скандалити з оточуючими, інакше незабаром вирішити конфлікт, що виник, не вийде.

В Кирилів день не можна вдаватися до смутку і перебувати в поганому настрої.

Не варто вибирати одяг чорних та інших похмурих кольорів.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, які церковні свята відзначають в червні.