Прикмети і свята 20 червня: що не можна робити в цей день

20 червня 2020 роки (7 червня за старим стилем) православні віруючі шанують пам'ять мученика Феодота Анкірського, що жив в III столітті. Також в світі відзначається Всесвітній день біженців.

Прикмети розкажуть, якою буде погода. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії.

День Федота Стража

За переказами Федот відрізнявся добротою і чуйністю. Під час гонінь за часів імператора Діоклетіана він допомагав християнам всім необхідним і надавав їм притулок у своєму будинку, де таємно відбувалися богослужіння.

20 червня відзначають Федотів день belnovosti.by

Також святий відвідував християнських в'язнів у в'язницях, викуповував їх, хоронив тіла мучеників, яких кидали на поживу звірам.

У день пам'яті святого вважалося, що можна сміливо купатися в річках і озерах, не боячись русалок. Також звертали увагу на погоду і по ній передбачали врожай

Всесвітній день біженців

Кожен рік 20 червня біженці і вимушені переселенці відзначають свій день – Всесвітній день біженців (World Refugee Day), затверджений Генеральною Асамблеєю ООН (резолюція A/RES/55/76) в 2000 році.

Протягом багатьох років різні країни та регіони відзначали власні пам'ятні дні й навіть тижні, присвячені біженцям. Одним з найвідоміших вважається День африканських біженців, який відзначається в кількох країнах 20 червня.

Всесвітній день біженців відзначають 20 червня Рixabay

У 2000 році Генеральна Асамблея ООН одноголосно прийняла спеціальну резолюцію – вираз солідарності з Африкою, в якій знаходиться велика кількість біженців, і яка традиційно проявляє до них свою великодушність. Відповідно до резолюції Генеральна Асамблея в 2001 році відзначала п'ятдесяту річницю Конвенції про статус біженців 1951 року.

Тоді ж Організація африканської єдності (ОАЄ) погодилася з тим, щоб Всесвітній день біженців відзначався одночасно з Днем африканських біженців – 20 червня.

Прикмети на 20 червня

З 20 червня можна спокійно купатися в будь-яких водоймах.

Якщо почуєш, як грім загримить, то чекай дуже тривалої негоди.

Якщо горобці купаються в пилу, то варто чекати на похолодання.

Прикмети на 20 червня кажуть, що Федот на небеса проведе.

Хто сьогодні у свого ангела допомоги попросить, тому янгол-охоронець її обов'язково надасть.

Що не можна робити в цей день

Категорично на Федота не рекомендується зізнаватися в любові або свататися.

Не варто ділитися зі сторонніми людьми своїми планами на майбутнє.

Не можна скаржитися на долю, наші предки вірили, що так можна розгнівати янгола-охоронця і накликати неприємності.

У цей день не можна купувати і носити на собі срібні прикраси, тільки золото, яке асоціюється з золотом хлібів на полях.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, які церковні свята відзначають в червні.