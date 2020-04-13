Прикмети і свята 14 квітня: що не можна робити в цей день

14 квітня в Україні та в усьому світі відзначають Страсний вівторок.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.
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Страсний вівторок
У Страсний вівторок Церква згадує притчі розказані Господом в єрусалимському храмі: про данину кесареві, про воскресіння мертвих, про Страшний суд, про десять дів і про таланти. Всі спроби фарисеїв, присутніх в храмі, викрити Ісуса в наклепі, були марними.
У народі в Страсний вівторок прийнято перебирати одяг в шафі, прати, прасувати, лагодити, викидати непотрібне.
Прикмети 14 квітня
сира погода – до врожаю грибів;
грім гримить – до ясного теплого літа;
блискавка блискає, а грому не видно – до посушливого літа;
розлив води – до різнотрав'я і хорошому сінокосу;
сині хмари – до теплої, але вологій погоді;
бджоли вилетіли з вуликів і дружним роєм кружляють над ними – до ранньої весни.
pexels.com
Що не можна робити 14 квітня
робити прибирання;
лаятися в будинку;
чоловікам працювати або щось планувати – хорошої реалізації планів не чекай.
pexels.com
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