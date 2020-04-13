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14 квітня • оновлено в 00:09
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Прикмети і свята 14 квітня: що не можна робити в цей день

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14 квітня в Україні та в усьому світі відзначають Страсний вівторок.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

Прикмети і свята 14 квітня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Страсний вівторок

У Страсний вівторок Церква згадує притчі розказані Господом в єрусалимському храмі: про данину кесареві, про воскресіння мертвих, про Страшний суд, про десять дів і про таланти. Всі спроби фарисеїв, присутніх в храмі, викрити Ісуса в наклепі, були марними.

У народі в Страсний вівторок прийнято перебирати одяг в шафі, прати, прасувати, лагодити, викидати непотрібне.

Прикмети і свята 14 квітня: що не можна робити в цей день

Прикмети 14 квітня

  • сира погода – до врожаю грибів;

  • грім гримить – до ясного теплого літа;

  • блискавка блискає, а грому не видно – до посушливого літа;

  • розлив води – до різнотрав'я і хорошому сінокосу;

  • сині хмари – до теплої, але вологій погоді;

  • бджоли вилетіли з вуликів і дружним роєм кружляють над ними – до ранньої весни.

Прикмети і свята 14 квітня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Що не можна робити 14 квітня

  • робити прибирання;

  • лаятися в будинку;

  • чоловікам працювати або щось планувати – хорошої реалізації планів не чекай.

Прикмети і свята 14 квітня: що не можна робити в цей день

pexels.com

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Автор
Марія Дідик
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