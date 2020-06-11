Прикмети і свята 12 червня: чого категорично не можна робити в цей день

12 червня 2020 року в Україні відзначають День працівника фондового ринку, в усьому світі святкують День боротьби з дитячою працею. Православні християни відзначають Ісаків день або Зміїне свято.

Прикмети також розкажуть, якою буде погода найближчим часом. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії.

Всесвітній день боротьби з дитячою працею

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Всесвітній день боротьби з дитячою працею (World Day Against Child Labour) встановлено Міжнародною організацією праці (МОП) та щорічно відзначається 12 червня. Ідея ввести в календар нову дату виникла після конференції з боротьби з найважчими формами дитячої праці та міжнародної конференції з питань дитячої праці, що пройшли в Амстердамі й Осло в 1997 році.

Міжнародна організація праці вперше провела Всесвітній день боротьби з дитячою працею в 2002 році. Його мета – привернути увагу до цієї проблеми і необхідності заходів з її ліквідації. Щороку 12 червня уряди, організації роботодавців і працівників, представники громадянського суспільства, а також мільйони людей по всьому світу об'єднують свої зусилля у боротьбі з дитячою працею.

Ісаків день або Зміїне свято

12 червня (30 травня за старим стилем) православні віряни шанують пам'ять преподобного Ісаакія сповідника, ігумена Далматського, що жив у IV столітті.

За переказами, всі змії 12 червня виповзають на землю з печер, куди ховалися ще восени з настанням холодів. У цей день намагалися в ліс не ходити: змії йдуть поїздом на свої "весілля" і кожного зустрічного готові жалити без милосердя.

Також іще наші предки вірили, що люди, які народилися 12 червня, здатні виліковувати від зміїних укусів.

День працівника фондового ринку в Україні

День працівника фондового ринку щорічно відзначається в Україні 12 червня. Ця дата з'явилася в офіційному календарі професійних свят країни в 2008 році.

11 березня Віктор Ющенко, який займав тоді пост президента України, підписав указ №202/2008 про заснування нового свята. У документі значиться, що дата вводиться, "враховуючи значний внесок працівників фондового ринку в прискорення економічних реформ і створення реальної ринкової економіки, роль фондового ринку в процесі залучення інвестицій в економіку України, поліпшенні інвестиційного клімату".

Прикмети на 12 червня

Якщо шипшина 12 червня вже рясно цвіте, то наступна зима буде суворою.

Вранці немає роси – вночі дощик поллє.

Якщо папороть зранку закручує листя – до теплого сонячного дня.

Пізно ввечері цвіркун затріщав – теж до погожих днів.

А ось якщо сова закричала – до холоду.

Якщо павуки посилено працюють у цей день – це говорить про швидку зміну погоди.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, які церковні свята відзначають у липні.

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