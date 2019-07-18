"Прикидаєшся хохлушкою": росіяни накинулися на Борисову за поїздку до Києва

Росіяни розкритикували скандальну телеведучу Дану Борисову за візит в Україну.

Гнівні повідомлення залишили в коментарях під відео, на якому вона похвалилася, що успішно знялася в ролі наставниці в проекті "Пацанки" у Києві.

"Не можу публікувати фото з дівчатками і розповідати подробиці зйомки, оскільки підписала договір. Але те, що я почула від них, і побачила їхні обличчя, і ці обійми і сльози прощання зі мною, це приголомшило. Прощаюся з Києвом і ще раз повторюся, він справив на мене гарне, добре враження, хоча, можливо, мені просто пощастило", – написала Борисова.

Дана Борисова в Києві instagram / danaborisova_official

Багато хто адекватно відреагував, похваливши телеведучу і зазначивши, що немає нічого дивного у відмінному враженні від Києва, тому що в українській столиці живуть добрі люди. Але особливо завзятим росіянам "полоснуло по очах", що Борисова підписала геолокацію, як "Майдан Незалежності. Вул. Хрещатик".

Дана Борисова instagram / danaborisova_official

"Ну какая на*рен Вулыца. Вы ж россиянка, не стройте из себя хохлушку, вам этот не идет, просто улица, не морочьте голову ни себе, ни людям", – обурився один із коментаторів (стилістика та мова повідомленя збережені).

Також у неї знову запитали, чий Крим. Серед невдоволених, крім іншого, засвітилися й українці.

"Продажна влада впускає окупантів на мою Батьківщину. А потрібно б було їх у тюрягу. Або вислати назад на Бензоколонку", – додав коментатор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Борисова приїхала в Україну на зйомки шоу "пацанки". У столиці вона встигла прогулятися містом і поділитися кількома фото на тлі Михайлівського собору і Монумента Незалежності.

Також вона спробувала говорити українською мовою, і під фото біля Монумента Незалежності на питання – "Чий Крим?", Борисова неоднозначно відповіла смайликом. Крім того, вона спробувала розмовляти українською мовою.

А колишній заступник голови Центральної виборчої комісії, юрист Андрій Магера після візиту телеведучої задався питанням, коли ж росіяни "перестануть шастати" в Україну.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал