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"Прикидаєшся хохлушкою": росіяни накинулися на Борисову за поїздку до Києва

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Росіяни розкритикували скандальну телеведучу Дану Борисову за візит в Україну.

Гнівні повідомлення залишили в коментарях під відео, на якому вона похвалилася, що успішно знялася в ролі наставниці в проекті "Пацанки" у Києві.

"Не можу публікувати фото з дівчатками і розповідати подробиці зйомки, оскільки підписала договір. Але те, що я почула від них, і побачила їхні обличчя, і ці обійми і сльози прощання зі мною, це приголомшило. Прощаюся з Києвом і ще раз повторюся, він справив на мене гарне, добре враження, хоча, можливо, мені просто пощастило", – написала Борисова.

Дана Борисова в Києві

Дана Борисова в Києві

instagram / danaborisova_official

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Багато хто адекватно відреагував, похваливши телеведучу і зазначивши, що немає нічого дивного у відмінному враженні від Києва, тому що в українській столиці живуть добрі люди. Але особливо завзятим росіянам "полоснуло по очах", що Борисова підписала геолокацію, як "Майдан Незалежності. Вул. Хрещатик".

Дана Борисова

Дана Борисова

instagram / danaborisova_official

"Ну какая на*рен Вулыца. Вы ж россиянка, не стройте из себя хохлушку, вам этот не идет, просто улица, не морочьте голову ни себе, ни людям", – обурився один із коментаторів (стилістика та мова повідомленя збережені).

Також у неї знову запитали, чий Крим. Серед невдоволених, крім іншого, засвітилися й українці.

💜😘🙏Благополучно відзняти в ролі наставниці в проекті # пацанкі4 .Не можу публікувати фото з дівчатками і розповідати подробиці зйомки, так як підписала договір 😉🤷♀️Но, то що я почула від них, і побачила їхні обличчя, і ці обійми і сльози прощання зі мною, це потрясло 👍💜Даже я, побачила ВСЯКОЕ, за час реабілітації, була шокована і зворушена 🤔До зустрічі на телеканалі # п'ятницю .Прощаюсь з # кіев💙💛 і ще раз повторюся, він справив на мене хороше, добре враження , хоча, можливо, мені просто пощастило 💯💙 # люблю😘 # данаборісова # лід ісовершенство☂️ # лето2019

Публікація від Dana Borisova (@danaborisova_official)

"Продажна влада впускає окупантів на мою Батьківщину. А потрібно б було їх у тюрягу. Або вислати назад на Бензоколонку", – додав коментатор.

"Прикидаєшся хохлушкою": росіяни накинулися на Борисову за поїздку до Києва
"Прикидаєшся хохлушкою": росіяни накинулися на Борисову за поїздку до Києва
"Прикидаєшся хохлушкою": росіяни накинулися на Борисову за поїздку до Києва

Як повідомляв OBOZREVATEL, Борисова приїхала в Україну на зйомки шоу "пацанки". У столиці вона встигла прогулятися містом і поділитися кількома фото на тлі Михайлівського собору і Монумента Незалежності.

Також вона спробувала говорити українською мовою, і під фото біля Монумента Незалежності на питання – "Чий Крим?", Борисова неоднозначно відповіла смайликом. Крім того, вона спробувала розмовляти українською мовою.

А колишній заступник голови Центральної виборчої комісії, юрист Андрій Магера після візиту телеведучої задався питанням, коли ж росіяни "перестануть шастати" в Україну.

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Особа
дана Борисова
Місце
Україна Київ
Тег
шоу-бизнес
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