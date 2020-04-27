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27 квітня • оновлено в 16:54
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"Прийшла весна – садити почали?" "Квартал 95" яскраво потролив Зеленського і Саакашвілі

2.7т
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"Квартал 95" яскраво потролив президента України Володимира Зеленського і колишнього главу Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі.

Так, коміки заявили, що через карантин у Києві так очистилася влада, що туди повертається скандальний політик. А також показали мініатюру про те, як Зеленський пропонував роботу Саакашвілі. Вони це зробили у випуску програми "Чисто News" виробництва студії ввечері 25 квітня (відео дивіться нижче).

Володимир Зеленський і Міхеїл Саакашвілі

Володимир Зеленський і Міхеїл Саакашвілі

"Через карантин вода у морі настільки очистилася, що в канали Венеції повернулися дельфіни. А в Києві через карантин так очистилася влада, що туди повертається Міхеїл Саакашвілі. Тріумфальне повернення було заплановано на минулу п'ятницю, але не відбулося. Обіцяють наступного тижня. Тобто бенкет з приводу призначення перенесений на наступні вихідні", – сказали ведучі шоу.

"Прийшла весна – садити почали?" "Квартал 95" потролив Зеленського і Саакашвілі

Скріншот з відео

"Так, пане президенте? Хочу сказати відразу – я перед законом чистий. Або ви з іншого приводу дзвоните? Я вже злякався, що весна прийшла і ви нарешті садити почали. Що ви хотіли, посаду мені запропонувати? У Кабінеті Міністрів? Я вашого дзвінка рік чекав..." – говорили від імені Саакашвілі.

"Прийшла весна – садити почали?" "Квартал 95" потролив Зеленського і Саакашвілі

Скріншот з відео

Пропонуємо подивитися повну версію мініатюри:

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Квартал 95" висміяв співачку Олю Полякову за те, що вона вирішила на карантині заробляти відеопривітання.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Міхеїл Саакашвілі
Теги
Квартал 95 шоу-бизнес шоу
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