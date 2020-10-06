Прийомна донька Джеджули потрапила в лікарню: шоумен звинуватив відомий заклад в її отруєнні

Прийомна донька українського шоумена Андрія Джеджули Ангеліна була госпіталізована в лікарню з важким отруєнням. Це сталося після того, як дівчина замовила їжу в одному з київських суші-барів

Подробицями інциденту на особистій сторінці в Instagram поділився сам Джеджула. За словами знаменитості, Ангеліна провела в лікарні чотири доби. Лікарі виявили в її організмі небезпечні для життя бактерії.

"Ангеліна – донька моєї дружини зробила замовлення з одного відомого суші-бару та отруїлася! Це єдина їжа, яку вона їла в цей день! Температура доходила до 40,2! У неї була блювота, діарея і страшний біль в животі! Підсумок: 1 день марних спроб домашнього лікування з викликом швидкої, 4 доби на стаціонарі у клініці "Борис" під практично постійними крапельницями, і бак посіву з цілим букетом небезпечних бактерій. Отруєння сталося 22 вересня й досі Ангеліна на жорсткій дієті!" – заявив Джеджула.

Він також додав, що заклад проігнорував інформацію про отруєння дівчинки. А також зазначив, що вони разом з дружиною витратили на лікування Ангеліни близько 30 тисяч гривень.

"Ми зв'язалися із колл-центром і ні до чого це не привело! Ми вже витратили близько 30 тисяч гривень на лікування, купу часу і найголовніше піддали неймовірній небезпеці здоров'я нашої дівчинки! Більше того, її замовлення доставили із запізненням та подарували в якості бонусу рисові чіпси.. В усьому цьому було багато небезпечних бактерій", – підсумував Джеджула.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, шоумен Андрій Джеджула і модель Юлія Леус стануть батьками. Це буде їхня перша спільна дитина. У подружжя також є діти від попередніх шлюбів: в Андрія – 11-річний син Даніель, а у Юлії – 18-річна донька Ангеліна.