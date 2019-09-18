"Прийде за 200 мільйонів": ЗМІ розкрили шахрая, що наживається на Заворотнюк

У мережі з'явилися шахраї, які намагаються нажитися на хворобі російської актриси Анастасії Заворотнюк. Невідомі пропонують привести актрису або її мати на ток-шоу за суму понад три мільйони доларів.

На сторінці, котра нібито належить Анастасії Заворотнюк, з'явився коментар, в якому говориться, що з актрисою все добре і раку у неї немає, пише "Телепрограма".

"За даними ЗМІ Анастасія Заворотнюк знаходиться в європейському центрі в Москві 8-499 - *** ця клініка спростовує інформацію про знаходження Насті в їх центрі. Валентина Борисівна, мама Анастасії так само спростовує інформацію про хворобу дочки в цілому. Вона дала дозвіл дати її номер 8 - *** всі зацікавлені ЗМІ можуть зателефонувати їй і поговорити, не брати інтерв'ю, а просто поговорити", - написав шахрай.

Коли журналісти спробували зв'язатися за вказаними номерами, то трубку взяв Олексій Степанов. На питання, чи готова сім'я Заворотнюк давати інтерв'ю або брати участь в телепрограмах, він відповів:

"Мама не готова ні з ким спілкуватися. І Анастасія не готова ні з ким спілкуватися. Коли вони будуть готові спілкуватися – вони вийдуть до засобів масової інформації, але, як ви розумієте, це буде коштувати дуже великих грошей. Я розумію, що ваша організація такі гроші не потягне. Це коштує 200 мільйонів рублів".

За цю цифру нібито готова виступити Заворотнюк або її мама, вони озвучать те, що хвилює небайдужих шанувальників все останнім часом.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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