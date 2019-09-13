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13 вересня • оновлено в 15:54
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Приїхали на катафалку: з'явилося відео Собчак і Богомолова в РАЦСі

11.1т Читати матеріал російською

У п’ятницю, 13 вересня, в Москві проходить весільна церемонія журналістки Ксенії Собчак і режисера Костянтина Богомолова.

Замість звичного весільного кортежу молодята вирішили скористатися катафалком, на якому було написано: "Поки смерть не розлучить нас".

Весілля Собчак і Богомолова

Весілля Собчак і Богомолова

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На весілля Богомолов і Собчак запросили 300 гостей, зокрема багато зірок. Так, серед них значаться режисер Федір Бондарчук з дружиною Пауліною Андрєєвою, гендиректор "Першого каналу" Костянтин Ернст із дружиною Софією. Також на весілля покликали актрису Ренату Літвінову зі співачкою Земфірою.

Весільний автомобіль молодят

Весільний автомобіль молодят

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Ксенія Собчак Костянтин Богомолов
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