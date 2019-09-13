Приїхали на катафалку: з'явилося відео Собчак і Богомолова в РАЦСі

У п’ятницю, 13 вересня, в Москві проходить весільна церемонія журналістки Ксенії Собчак і режисера Костянтина Богомолова.

Замість звичного весільного кортежу молодята вирішили скористатися катафалком, на якому було написано: "Поки смерть не розлучить нас".

Весілля Собчак і Богомолова

На весілля Богомолов і Собчак запросили 300 гостей, зокрема багато зірок. Так, серед них значаться режисер Федір Бондарчук з дружиною Пауліною Андрєєвою, гендиректор "Першого каналу" Костянтин Ернст із дружиною Софією. Також на весілля покликали актрису Ренату Літвінову зі співачкою Земфірою.

Весільний автомобіль молодят

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У серпні в мережі з'явилася інформація про весілля Собчак із Богомоловим. Як повідомив Telegram-канал Dark Cosmo з посиланням на анонімних інсайдерів, урочистість відбудеться 13 вересня 2019 року.

Відома російська блогерка Олена Міро була переконана, що Собчак і Богомолов одружуються через вагітність зірки.

Пізніше в мережі ще більше зміцнилася думка, що скандальна телеведуча і режисер чекають дитину. Зокрема, Telegram-канал Dark Cosmo оприлюднив інформацію, посилаючись на свої джерела, що це, можливо, пов'язано з такою швидкою пропозицією руки і серця.

Також дізнайтеся історію кохання Собчак і Богомолова. Зазначимо, що їх познайомив колишній чоловік телеведучої Максим Віторган.

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