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"Приїхали бухнути на халяву!" Російські зірки засвітилися у Криму

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Російські представники шоу-бізнесу "засвітилися" в окупованому Криму на дегустації вин у Масандрі.

Зокрема, анексований півострів відвідали співачка Валерія з чоловіком-продюсером Йосипом Пригожиним, Наташа Корольова і Стас Михайлов. Фотодокази опублікував у Twitter блогер Roksolana Today.

"Прибухнути на халяву українського вина в українській Масандрі прибули Олександр Маршал, Валерія з чоловіком Йосипом Пригожиним, Наташа Корольова, Стас Михайлов, Ігор Ніколаєв – добірна зграя кримнашних співаків ротом", – підписав блогер знімки.

Російські співаки в Криму

Російські співаки в Криму

Roksolana Today

Російські співаки в Криму

Російські співаки в Криму

Roksolana Today

Раніше Служба безпеки України заборонила в'їзд в країну Наталі Корольовій. Співачка обурилася тим, що на одному з українських каналів транслювали її концерт, з яким зірку не пустили приїхати на батьківщину.

Як писав OBOZREVATEL, в березні 2019 російська співачка Валері опинилася в центрі скандалу після висловлювання про ситуацію з Євробаченням в Україні та публічної підтримки кандидата в президенти Володимира Зеленського.

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Тема
Анексія Криму
Особи
Наташа Корольова Стас Михайлов Валерія Пригожина Йосип Пригожин Ігор Ніколаєв (співак)
Місце
Україна
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Масленко Валентин
Масленко Валентин
Сраксолана заистерила от зависти)))
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