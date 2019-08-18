"Приїхали бухнути на халяву!" Російські зірки засвітилися у Криму

Російські представники шоу-бізнесу "засвітилися" в окупованому Криму на дегустації вин у Масандрі.

Зокрема, анексований півострів відвідали співачка Валерія з чоловіком-продюсером Йосипом Пригожиним, Наташа Корольова і Стас Михайлов. Фотодокази опублікував у Twitter блогер Roksolana Today.

"Прибухнути на халяву українського вина в українській Масандрі прибули Олександр Маршал, Валерія з чоловіком Йосипом Пригожиним, Наташа Корольова, Стас Михайлов, Ігор Ніколаєв – добірна зграя кримнашних співаків ротом", – підписав блогер знімки.

Російські співаки в Криму Roksolana Today

Російські співаки в Криму Roksolana Today

Раніше Служба безпеки України заборонила в'їзд в країну Наталі Корольовій. Співачка обурилася тим, що на одному з українських каналів транслювали її концерт, з яким зірку не пустили приїхати на батьківщину.

Прібухнуть на халяву українського вина в українській Масандрі прибутку Олександр Маршал, Валерія з чоловіком Йосипом Пригожиним, Наташа Корольова, Стас Михайлов, Ігор Ніколаєв-добірна зграя кримнашних співаків ротом pic.twitter.com/e5oOJo4Gy2 - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) 18 серпня 2019 р

Як писав OBOZREVATEL, в березні 2019 російська співачка Валері опинилася в центрі скандалу після висловлювання про ситуацію з Євробаченням в Україні та публічної підтримки кандидата в президенти Володимира Зеленського.

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