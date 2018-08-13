"Приїду в Крим безкоштовно": Вайкуле зробила нову заяву про виступ на півострові

Латвійська співачка Лайма Вайкуле поїде на півострів Крим тільки після того, як буде знято санкції.

Про це вона розповіла в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1", прокоментувавши нападки з боку росіян із приводу її заяви щодо Криму (також опубліковано відео. Щоб подивитися, проскрольте сторінку до кінця).

"Я взагалі поза політикою. Напевно, було нерозумно втягуватися в це. Я не розуміла, що це - політика. Я люблю однаково всі країни світу, тому що я - людина світу... Я нічого не розумію в політиці. Я знаю, що нам, європейцям, заборонено працювати в Криму. Я кажу: "Ні, я не працюватиму". Хіба це треба обговорювати", - сказала співачка.

Вона уточнила, що її втягнули до політичних дискусій, яких не повинно бути. Більше того, Вайкуле сказала, що журналісти в черговий раз перекрутили слова. Вона нагадала, що зробила багато суспільно корисного. Зокрема, для дружби народів артистка підписувала листи, в яких просила не вплутувати колег у політику.

"Я маю орден Дружби і ніколи в своєму житті не висловлювалася погано ні про російській, ні про український, ні про казахський, ні про грузинський, ні про жодний народ. Я їх усі люблю. У мене всюди друзі", - розповіла вона.

Вайкуле заявила, що не знала "про відсутність заборони" на концертну діяльність у Криму. Крім того, вона пояснила, що не шкодує про розпад Радянського Союзу, оскільки сьогоднішня молодь є людьми світу. Адже це покоління може вчити мови і поїхати в будь-яку країну.

"Це ж щастя! У мене такої можливості не було. Зараз для молоді просто щастя, що Радянський Союз розвалився. Я говорю про це, як музикант. Завдання музиканта - об'єднувати", - зазначила співачка.

Більше того, Вайкуле назвала тих, хто порадив їй більше не приїжджати в Росію, провокаторами, які некрасиво себе ведуть.

"У мене стільки друзів у Росії, я навчалася в Росії, я знаю мову і я ніколи в житті не критикувала Росію, я її обожнюю. Я взагалі не лізу в політику. Як знімуть санкції, я одразу ж приїду до Криму з великим задоволенням, безкоштовно, і справа взагалі не в грошах", - наголосила співачка, уточнивши, що вона доросла людина, яка може взагалі не працювати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 серпня Вайкуле заявила, що не має наміру відвідувати Крим за будь-які гонорари. Її підтримав латвійський композитор Раймонд Паулс.

Однак багато хто в Росії розкритикували заяву співачки. Так, співак Олег Газманов назвав негарними словами Вайкуле, якій "все дала Росія". Російський актор Станіслав Садальський відреагував на категоричну відмову Вайкуле їздити на гастролі до Криму, заявивши, що не збирається їздити в Україну, поки там "ображають росіян". Сама співачка зізналася, що не очікувала такого резонансу від її заяви.