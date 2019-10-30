'Приходять ї*ати мізки': Ургант і Поперечний потрапили в скандал із цензурою

Репліку відеоблогера і стендап-коміка Данила Поперечного про співробітників управління МВС з боротьби з екстремізмом (центр "Е") вирізали з ефіру програми "Вечірній Ургант" на "Першому каналі".

Про це Поперечний написав на своїй сторінці у Twitter. Сам Ургант спростував слова коміка.

"Коротше: на самому початку я пояснив, чому приходжу на Урганта. По-перше, тому що люблю їхнє шоу. По-друге, тому що коли регіональні співробітники відділу "Е" бачать мене на "Першому", вони чомусь думають, що я узгоджений і не ї**ть мізки в турі", – написав гість програми.

Ургант, щоб спростувати слова коміка продемонстрував невідредаговане відео з шоу. У показаному епізоді Поперечний сказав, що люди не знають, яку силу має Іван Ургант.

"Якщо я раптом приходжу до тебе, то поліція в регіонах не приходить до мене", - сказав Поперечний.

Як зазначив ведучий, комік не згадував Центр "Е".

"Відкрию вам секрет – коли до тебе перед концертом приходять ї**ти мізки, вимагають підписувати пояснювальні й "проводити бесіди": це іноді поліція, іноді хлопці з відділу"Е", а найчастіше – все разом. Іноді з ними взагалі люди в штатському. Різниця принципова?" – прокоментував ситуацію Поперечний.

Як раніше писав OBOZREVATEL, російський комік Данила Поперечний виступив із жорсткою заявою на мітингу в Москві під гаслом "Повернемо собі право на вибори". Він зі сцени закликав владу перестати залякувати людей і постійно їм брехати.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!