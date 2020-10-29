Приходько вразила одкровенням про колишнього чоловіка-тирана, який бив маленьку дочку

Популярна українська співачка Анастасія Приходько шокувала шанувальників одкровеннями про колишнього чоловіка Нурі Кухілаву, з яким вона розлучилася у 2013 році. За словами артистки, чоловік постійно зраджував їй і міг розпускати руки.

Артистка зазначила, що останньою краплею в їхніх стосунках стало те, що в пориві сварки Кухілава сильно штовхнув і налякав їхню дочку Нану, якій тоді було два роки. Зараз батько не спілкується з дочкою, дівчинка – по-батькові Олександрівна (нинішній чоловік Приходько, – Ред.). Про це йшлося в інтерв'ю виконавиці для YouTube -каналу DOROTYE (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Такий батько своєю поведінкою не заслуговує на таку прекрасну дочку. Не треба було мамі зраджувати. Неодноразово, при чому", – пояснила Анастасія.

Анастасія Приходько з донькою Наною. IVONA bigmir) net

Вона зізналася, що колишній чоловік піднімав на неї руку, але вона прощала заради сім'ї. Але коли це торкнулося дитини, вона поставила крапку.

"Я все прощала. Говорила собі: ти розуміла, куди ти йдеш, народила дитину – терпи, сім'я – це відповідальність. Але це все маячня. Коли ми вже розходилися, вона підійшла до нього і сказала: "Тату, не їдь". Він її так сильно штовхнув, що вона впала і вдарилася об стінку. У нас стояло в залі маленьке дитяче піаніно. Дитина залізла під нього від страху, і нікого не підпускала", – розповіла Приходько.

Відзначимо, наразі співачка щаслива в шлюбі з Олександром, якого називає коханням свого життя. Пара живе в шлюбі вже 6 років. Нещодавно вони з Олександром повінчалися і похвалилися знімками – до цього артистка приховувала своє особисте життя від публіки. Анастасія та Олександр виховують спільного сина і дочку Приходько від першого шлюбу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська співачка Анастасія Приходько пустила в свій заміський будинок знімальну групу і показала, як разом із дітьми готується до свята Геловін.