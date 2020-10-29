Приходько вразила одкровенням про колишнього чоловіка-тирана, який бив маленьку дочку

Популярна українська співачка Анастасія Приходько шокувала шанувальників одкровеннями про колишнього чоловіка Нурі Кухілаву, з яким вона розлучилася у 2013 році. За словами артистки, чоловік постійно зраджував їй і міг розпускати руки.

Артистка зазначила, що останньою краплею в їхніх стосунках стало те, що в пориві сварки Кухілава сильно штовхнув і налякав їхню дочку Нану, якій тоді було два роки. Зараз батько не спілкується з дочкою, дівчинка – по-батькові Олександрівна (нинішній чоловік Приходько, – Ред.). Про це йшлося в інтерв'ю виконавиці для YouTube -каналу DOROTYE (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Такий батько своєю поведінкою не заслуговує на таку прекрасну дочку. Не треба було мамі зраджувати. Неодноразово, при чому", – пояснила Анастасія.

Вона зізналася, що колишній чоловік піднімав на неї руку, але вона прощала заради сім'ї. Але коли це торкнулося дитини, вона поставила крапку.

"Я все прощала. Говорила собі: ти розуміла, куди ти йдеш, народила дитину – терпи, сім'я – це відповідальність. Але це все маячня. Коли ми вже розходилися, вона підійшла до нього і сказала: "Тату, не їдь". Він її так сильно штовхнув, що вона впала і вдарилася об стінку. У нас стояло в залі маленьке дитяче піаніно. Дитина залізла під нього від страху, і нікого не підпускала", – розповіла Приходько.

Відзначимо, наразі співачка щаслива в шлюбі з Олександром, якого називає коханням свого життя. Пара живе в шлюбі вже 6 років. Нещодавно вони з Олександром повінчалися і похвалилися знімками – до цього артистка приховувала своє особисте життя від публіки. Анастасія та Олександр виховують спільного сина і дочку Приходько від першого шлюбу.

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