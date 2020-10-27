Приходько вперше показала свій розкішний особняк. Фото

Українська співачка та громадський діяч Анастасія Приходько пустила у свій заміський будинок знімальну групу програми "Світське життя" і показала, як разом з дітьми готується до свята Геловін.

Так, 33-річна артистка прикрасила особняк святковим декором з гарбузами, свічками та квітами. Зустрічала гостей вона разом зі своїми дітьми, яких одягла в костюми скелетів. Відповідні фото були опубліковані на офіційній Instagram-сторінці "Світського життя" (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Анастасія Приходько вперше показала свій розкішний особняк Instagram "Світське життя"

Анастасія Приходько з дітьми в програмі "Світське життя" Instagram "Світське життя"

Зазначимо, що судячи зі знімків, за бесідою з ведучою шоу Катею Осадчою, співачка поділилася рецептом печива й продемонструвала свої кулінарні здібності.

Анастасія Приходько показала, як разом з дітьми готується до Хеллоуїну Instagram "Світське життя"

Анастасія Приходько показала, як разом з дітьми готується до Хеллоуїну Instagram "Світське життя"

Анастасія Приходько також показала кімнати своїх дітей: доньки Нани та сина Гордія.

Анастасія Приходько показала Каті Осадчій кімнату своєї доньки Instagram "Світське життя"

Анастасія Приходько показала Каті Осадчій кімнату свого сина Instagram "Світське життя"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анастасія Приходько ділилася з шанувальниками пікантним фото, на якому засвітила пишні груди.