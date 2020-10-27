Приходько вперше показала свій розкішний особняк. Фото

Українська співачка та громадський діяч Анастасія Приходько пустила у свій заміський будинок знімальну групу програми "Світське життя" і показала, як разом з дітьми готується до свята Геловін.

Так, 33-річна артистка прикрасила особняк святковим декором з гарбузами, свічками та квітами. Зустрічала гостей вона разом зі своїми дітьми, яких одягла в костюми скелетів. Відповідні фото були опубліковані на офіційній Instagram-сторінці "Світського життя" (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Зазначимо, що судячи зі знімків, за бесідою з ведучою шоу Катею Осадчою, співачка поділилася рецептом печива й продемонструвала свої кулінарні здібності.

Анастасія Приходько також показала кімнати своїх дітей: доньки Нани та сина Гордія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анастасія Приходько ділилася з шанувальниками пікантним фото, на якому засвітила пишні груди.