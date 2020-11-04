Приходько – відверто про шкільні роки: я була ізгоєм, траплялися бійки

Популярна українська співачка Анастасія Приходько детально розповіла шанувальникам про свої шкільні роки.

За словами артистки, вона часто билася і була ізгоєм. Відповідний пост зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Бійки були, ізгоєм була, людиною, яку боялися, теж! Зі школи в школу не так важко переходити в молодших класах. Але, коли тобі 13 років... З одного боку – це жахливий вік: ти ще не настільки дорослий, як тобі здається. Ти залежний від дорослих, їхніх думок, бажань, настрою. Але, з іншого боку, саме в цьому віці відбувається дике загартування характеру. Уміння відстоювати себе і не прогинатися", – написала Приходько.

Приходько розповіла шанувальникам про свої шкільні роки Instagram Анастасії Приходько

Анастасія зазначила, що жодного разу не було випадку, щоб над нею хтось знущався тому, що вона "не зовсім стандарт".

"Але, доводити, що я лідер, а не мимрить – це було часто! Це важливо для мене і досі", – додала виконавиця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, популярна українська співачка Анастасія Приходько поділилася із шанувальниками черговим сексуальним фото.