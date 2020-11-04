Приходько – відверто про шкільні роки: я була ізгоєм, траплялися бійки

Популярна українська співачка Анастасія Приходько детально розповіла шанувальникам про свої шкільні роки.

За словами артистки, вона часто билася і була ізгоєм. Відповідний пост зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Бійки були, ізгоєм була, людиною, яку боялися, теж! Зі школи в школу не так важко переходити в молодших класах. Але, коли тобі 13 років... З одного боку – це жахливий вік: ти ще не настільки дорослий, як тобі здається. Ти залежний від дорослих, їхніх думок, бажань, настрою. Але, з іншого боку, саме в цьому віці відбувається дике загартування характеру. Уміння відстоювати себе і не прогинатися", – написала Приходько.

Анастасія зазначила, що жодного разу не було випадку, щоб над нею хтось знущався тому, що вона "не зовсім стандарт".

"Але, доводити, що я лідер, а не мимрить – це було часто! Це важливо для мене і досі", – додала виконавиця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, популярна українська співачка Анастасія Приходько поділилася із шанувальниками черговим сексуальним фото.